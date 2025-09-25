Ethereum décroche : les baleines perdent gros

Pour Résumer

Ethereum chute à 4 004 $, impactant les baleines.

La DeFi perd 10 % de TVL en une semaine.

Les altcoins suivent, amplifiant la correction.

Une chute brutale d’Ethereum

Ethereum (ETH) perd 15 % en une semaine, tombant à 4 004 $ le 25 septembre 2025. Cette correction suit une montée à 5 000 $ en août. Effectivement, le RSI à 58 signale une pression vendeuse accrue.

Les baleines, détenant plus de 10 000 ETH, subissent des pertes non réalisées de 20 %. De plus, les liquidations de positions longues atteignent 200 millions de dollars. En outre, les volumes d’échanges quotidiens chutent à 20 milliards.

Cette baisse coïncide avec une correction du marché global. D’ailleurs, Bitcoin, à 111 556 $, recule de 5 %. Effectivement, la capitalisation crypto passe de 4 000 à 3 800 milliards de dollars.

En effet, les frais élevés d’Ethereum, à 10 $ par transaction, aggravent la fuite des capitaux. De plus, les layer-2 comme Arbitrum captent des flux. En outre, la concurrence de Solana freine l’élan.

Les baleines en difficulté

Les baleines ETH, avec 1 200 adresses détenant plus de 10 000 ETH, perdent gros. Les portefeuilles comme celui de 0x742, avec 73 000 ETH, voient 30 millions de dollars s’évaporer. Effectivement, la volatilité à 25 % amplifie les pertes.

De plus, les baleines ont réduit leurs achats de 40 % en septembre. En outre, les ventes massives par 200 adresses aggravent la chute. D’ailleurs, les exchanges centralisés enregistrent 500 000 ETH en dépôts.

Cependant, certains accumulent à la baisse. En effet, 300 adresses ont ajouté 100 000 ETH à 4 200 $. Effectivement, les baleines anticipent un rebond à 5 000 $.

De plus, les ETF Ethereum perdent 1 milliard de dollars en flux. En outre, BlackRock conserve 150 000 ETH. D’ailleurs, la confiance institutionnelle vacille.

Impacts sur la DeFi et les altcoins

La DeFi, portée par Ethereum, souffre. La TVL chute de 10 %, à 80 milliards de dollars. Effectivement, Aave et Uniswap enregistrent des sorties de 500 millions de dollars.

De plus, les altcoins liés à Ethereum, comme Polygon, perdent 12 %. En outre, Solana (204,75 $) résiste mieux, avec une TVL à 10,7 milliards. D’ailleurs, les layer-2 captent 30 % des flux DeFi.

En effet, les stablecoins comme USDT (180 milliards) restent stables. De plus, les volumes spot de Binance baissent de 10 %. Effectivement, les retail paniquent face à la volatilité.

Cependant, certains protocoles DeFi, comme Curve, tiennent bon. En outre, les rendements à 5 % attirent encore. D’ailleurs, la correction purge les projets faibles.

Perspectives : rebond ou krach prolongé ?

Ethereum peut-il se redresser ? ChatGPT-5 prévoit un rebond à 6 000 d’ici fin 2025. Effectivement, l’upgrade Dencun réduit les frais layer-2 à 0,01.

De plus, les ETF pourraient attirer 5 milliards de dollars si la confiance revient. En outre, des partenariats avec Visa dopent l’adoption. D’ailleurs, 10 % des paiements transfrontaliers passent par Ethereum.

Cependant, les risques persistent. En effet, la cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks en 2024, inquiète. De plus, une régulation stricte pourrait freiner.

Septembre 2025 teste les nerfs. Effectivement, les baleines pourraient déclencher un rebond. La prudence s’impose pour les investisseurs.

