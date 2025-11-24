Grayscale : les ETF Doge et XRP débarquent à Wall Street — début d’un bull run ?

Pour Résumer

Grayscale lance aujourd’hui ses ETF Doge et XRP sur NYSE Arca, une étape majeure pour les altcoins.

Le marché montre déjà un fort intérêt, avec des volumes prévus très élevés pour GDOG.

Maxi Doge attire massivement, avec plus de 4 millions levés et une communauté qui explose.

Une arrivée qui secoue déjà Wall Street

Grayscale a obtenu l’autorisation définitive de NYSE Arca, et les ETF GDOG et GXRP démarrent dès aujourd’hui, 24 novembre. La validation de la SEC est arrivée juste à temps pour ce lancement très attendu. Cette nouvelle confirme un intérêt institutionnel réel, car le marché semblait suspendu à cette date depuis plusieurs semaines.

🔥 BIG: Grayscale Dogecoin Trust ETF ($GDOG) and Grayscale XRP Trust ETF ($GXRP) will start trading on NYSE Arca tomorrow. pic.twitter.com/XRSv4d37pI — Cointelegraph (@Cointelegraph) November 24, 2025

Les deux ETF sont des produits spot. Ils détiennent directement Dogecoin et XRP, ce qui rassure les investisseurs qui préfèrent éviter les contrats dérivés. Grâce à ce format, l’exposition devient simple et régulée. Les investisseurs peuvent maintenant accéder à ces cryptos depuis leurs comptes boursiers traditionnels, sans aucune manipulation complexe.

Et à présent que les ETF sont en ligne, l’attention monte encore d’un cran. Beaucoup observent si cette journée peut devenir un déclencheur pour l’ensemble du marché. D’ailleurs, les entrées records de Bitwise soulignent déjà des mouvements massifs dans le secteur ETF, ce qui ajoute une tension positive à cette journée historique.

Une dynamique déjà visible dans les chiffres

Dogecoin arrive dans cette nouvelle ère via la conversion du trust GDOG existant. Cette transformation facilite le lancement et montre la stratégie offensive de Grayscale. Dogecoin profite aussi d’une communauté très engagée, ce qui lui donne une base solide pour attirer les investisseurs traditionnels qui découvrent son potentiel.

Les analystes restent très attentifs. Eric Balchunas anticipe un volume d’environ 11 millions de dollars dès aujourd’hui pour GDOG. Cette prévision circule partout et renforce l’idée que la demande institutionnelle pourrait être bien plus forte que prévu. Ce chiffre sert aussi de test. Il indique comment Wall Street réagit à l’entrée d’un altcoin emblématique.

De plus, l’intérêt global pour les ETF crypto accélère. L’ETF XRPC lancé récemment a dépassé 250 millions de dollars d’entrées lors de son premier jour. Malgré une baisse de 18 % pour XRP depuis début novembre, les flux restent solides.

Ce contexte montre que le marché évolue vite. D’ailleurs, plusieurs experts évoquent déjà une vague massive ETF susceptible d’amplifier encore cette dynamique.

Maxi Doge, le memecoin qui veut casser les codes

Maxi Doge, l’alternative de Dogecoin, avance en parallèle de ce nouveau cycle, et sa communauté se mobilise fortement depuis l’annonce de l’arrivée de l’ETF Dogexoin de Grayscale. La visibilité des altcoins plus établie peut entraîner un effet d’entraînement sur les memecoins, surtout ceux qui ont une identité forte.

Maxi Doge profite déjà d’un regain d’intérêt depuis ce matin. Notamment que sa prévente affiche un montant impressionnant de plus 4 millions de dollars, ce qui montre un engouement très solide dès la première phase.

Son prix actuel en prévente est de 0.0002695 $, attire aussi les premiers investisseurs qui veulent se positionner tôt sur une dynamique montante.

Sur le plan technique, Maxi Doge va plus loin que la plupart des memecoins. Les investisseurs peuvent acheter du MAXI via ETH, BNB, USDT ou USDC, mais aussi par carte bancaire ou Best Wallet, l’un des wallets les plus fiables du marché.

L’équipe a aussi développé un protocole de staking accessible dès la prévente, avec un APY dynamique de 74 %, ce qui offre un rendement réel pendant que le token construit sa valeur.

De plus, le projet s’appuie sur un double audit signé Coinsult et SOLIDProof. Ces deux équipes sont connues pour leur sérieux et leurs exigences très élevées en matière de sécurité blockchain. Leur présence rassure beaucoup de nouveaux investisseurs.

Et, franchement, cette base solide fait toute la différence. On le voit déjà dans la communauté, toujours plus active et enthousiaste. Les groupes X et Telegram s’animent chaque jour un peu plus, avec de nouveaux arrivants qui veulent comprendre ce qui se prépare autour du “Dogecoin Killer”.

Comment acheter MaxiDoge

À lire aussi :