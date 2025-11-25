LIVE – Bitcoin, XRP, Solana et Hyperliquid amorcent un mouvement de rebond – Toute l’actualité du 25 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin remonte vers 87 000 dollars après avoir touché un creux proche de 80 000 dollars.

XRP et Solana profitent du retournement général avec des hausses modérées, mais encore fragiles.

Hyperliquid rebondit légèrement, mais reste loin d’un retournement confirmé.

Bitcoin tente de reconstruire un point d’appui

Le marché retrouve un peu de couleur et Bitcoin en est le principal moteur. Après un plongeon rapide qui l’avait ramené près de 80 000 $ ce week-end, il s’est redressé pour évoluer autour de 87 000 $ en ce 25 novembre.

Ce mouvement a pris la forme d’un rebond technique, alimenté par quelques signaux d’apaisement macroéconomique et une réduction temporaire des sorties enregistrées sur les produits financiers adossés à Bitcoin. Ce n’est pas une reprise franche, mais le retour d’un minimum de soutien acheteur après une période très tendue.

La résistance principale reste celle des 90 000 $. Tant que Bitcoin n’arrive pas à reprendre ce niveau et y rester, les investisseurs institutionnels conserveront une posture prudente. Les signaux du week-end rappellent aussi que la dynamique générale reste fragile et qu’un nouveau test des niveaux plus bas demeure possible.

Le marché enterre donc l’idée d’un rallye immédiat et se contente pour l’instant d’un souffle court et mesuré.

XRP et Solana suivent le mouvement avec prudence

XRP a profité de cette fenêtre d’accalmie pour rebondir également. Les chiffres montrent un retour vers 2,20 $, soit une hausse de 7 % par rapport aux niveaux observés le 24 novembre. Cette reprise est partiellement portée par un climat macro plus doux et par l’espoir que les flux entrants se normalisent après les secousses de la semaine précédente.

Ce n’est pourtant pas un revirement complet. La zone des 2,30 $ reste un obstacle important et seule une confirmation durable au-dessus de ce seuil pourrait ouvrir la voie vers un mouvement plus structuré.

Solana enregistre aussi un rebond modéré autour de 136,20 $. Sa hausse reflète un retour discret de l’activité réseau, ce qui est souvent un indicateur favorable lors des phases de consolidation. Le marché reste toutefois attentif aux résistances immédiates et à la capacité du jeton à retrouver un vrai élan.

Solana a été l’un des actifs les plus fragilisés ces derniers mois et doit maintenant rétablir la confiance sur plusieurs séances consécutives avant de pouvoir parler de reprise durable.

Hyperliquid tente de sortir la tête de l’eau

Hyperliquid affiche un rebond plus timide. Les données récentes situent le jeton 32,85 $ avec une progression sur vingt-quatre heures qui dépasse parfois les 4 %. Ce mieux reste encore insuffisant pour effacer le recul hebdomadaire important enregistré plus tôt.

Le marché cherche donc un point d’équilibre sans signal clair d’un véritable retournement. Les volumes progressent légèrement, ce qui montre un réveil de l’intérêt, mais la tendance générale demeure en phase de récupération lente.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, XRP, Solana, Hyperliquid et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :