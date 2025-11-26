Bitcoin : les signaux qui montrent un possible bottom en novembre

Pour Résumer

Le levier se purge, les volumes spot explosent et les baleines repassent massivement long, signe d’un marché en phase de réinitialisation.

L’indicateur Whale vs Retail Delta atteint un record, évoquant un possible creux comme en mars.

Reste à savoir si ce scénario marque un vrai bottom ou un simple rebond de marché baissier.

Un marché qui se purge de son levier

Avant de parler baleines, il faut regarder la structure du marché. Sur Binance, les volumes spot quotidiens de Bitcoin ont régulièrement dépassé les 10 milliards de dollars en novembre, bien au-dessus de la moyenne des mois précédents.

Dans le même temps, l’open interest sur les dérivés BTC de la plateforme a reculé d’environ 5 milliards de dollars par rapport au mois dernier. Dit autrement, le marché a vu une partie importante du levier sauter.

Les positions spéculatives à effet de levier se font liquider ou fermer, tandis que le flux se déplace davantage vers le marché spot, où l’on achète du « vrai » BTC plutôt que des contrats.

Ce type de rotation n’est pas synonyme de bullrun immédiat, mais il correspond souvent à une phase où le marché se « réinitialise » après un excès.

Ce basculement vers le spot donne aux rebonds plus de consistance. Le prix peut encore être chahuté, mais la dépendance aux paris à court terme s’allège.

C’est typiquement le genre de configuration que certains analystes attendent avant de reparler de bottom sérieux, plutôt que d’un simple rebond technique.

Les baleines repassent massivement long

Le deuxième signal marquant vient d’un indicateur plus fin : le Whale vs Retail Delta. Il mesure l’écart entre les positions longues des baleines et celles des petits traders sur les dérivés.

D’après Joao Wedson, fondateur d’Alphractal, cet écart vient d’atteindre un niveau historiquement jamais vu en faveur des baleines. Ce n’est pas seulement que les gros portefeuilles sont longs.

Ils le sont beaucoup plus que le retail, dans des proportions encore jamais observées. En février et mars déjà, le même indicateur avait connu un pic brutal.

Whale vs. Retail Delta shows that, for the first time in Bitcoin’s history, whales are this heavily positioned in longs compared to retail traders. Whenever these levels got this high in the past, we saw local bottoms forming — but also large positions getting liquidated.… pic.twitter.com/jMKuBXqHNK — Joao Wedson (@joao_wedson) November 24, 2025

À l’époque, cette poussée avait correspondu à une zone de bottom local près des 75 000 dollars, avant un nouveau mouvement haussier. L’historique montre que lorsque cet indicateur s’envole, deux choses ont tendance à se produire.

D’abord, un creux de marché se forme ou se confirme. Ensuite, certaines de ces grosses positions finissent liquidées en route, car même les baleines ne sont pas immunisées contre les squeezes violents.

Ce n’est donc pas un signal « magique », mais il suggère que les gros acteurs considèrent la zone actuelle comme intéressante à long terme.

Un bottom… ou un simple rebond de marché baissier ?

C’est là que la lecture devient subtile. La conjonction d’une purge du levier, d’un retour en force des volumes spot et d’un positionnement massif des baleines côté long ressemble à un scénario de bottom plausible pour novembre.

Sur le papier, tout colle avec une phase où le marché passe de la capitulation à la reconstruction. Mais plusieurs analystes rappellent que ce genre de configuration peut aussi précéder ce que les traders appellent un « dead cat bounce ».

En clair, un rebond parfois spectaculaire après une chute brutale, qui donne l’illusion d’un retournement durable avant que la tendance baissière ne reprenne.

Ce que raconte vraiment novembre pour la suite

Ce mois de novembre ne donne pas une réponse définitive à la question « le bottom est-il derrière nous ? ». En revanche, il modifie la nature du risque.

Tant que le marché était saturé de levier, chaque mèche vers le bas alimentait un effet boule de neige de liquidations. Avec plus de volume sur le spot et moins de spéculation tendue, ces mêmes mèches ont plus de chances d’être absorbées par des acheteurs patients.

Pour l’instant, la leçon est simple et peu glamour : le marché semble avoir retrouvé un point d’équilibre un peu plus sain, sans garantie qu’il s’agisse du point bas absolu. Ce qui se jouera sur les prochains mois, ce n’est pas seulement le prix, mais la confirmation ou non de ce changement de structure.

C’est souvent là que se fait la vraie différence entre un fond de marché durable et un rebond de marché baissier de plus.

