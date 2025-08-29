LIVE – Bitcoin, Solana, Ethereum, Tether… Toute l’actualité du 29 août 2025

Pour Résumer

Le marché crypto du 29 août 2025 est marqué par la volatilité de Bitcoin, l’adoption institutionnelle croissante de Solana et la proximité d’Ethereum avec son sommet historique.

Tether innove en intégrant l’USDT directement sur Bitcoin via le protocole RGB.

Ces évolutions renforcent l’intérêt des investisseurs pour les opportunités à court et moyen terme.

Bitcoin – volatilité et échéance majeure

Au cours des dernières 24 heures, Bitcoin a connu une forte volatilité liée aux échéances massives d’options. Les investisseurs surveillent attentivement les flux on-chain et les mouvements des baleines, tandis que l’intérêt pour les produits dérivés reste élevé.

Les échanges anticipent des ajustements techniques autour des niveaux critiques de liquidité.

Solana – adoption institutionnelle en hausse

Solana (SOL) a gagné 1,2 %, atteignant 212,50 $. L’activité DeFi et NFT s’intensifie, avec de nouveaux projets lancés sur le réseau.

Les investisseurs institutionnels restent attentifs, attirés par la rapidité des transactions et les frais très faibles, consolidant la position de SOL sur le marché.

Ethereum – proche de son sommet historique

Ethereum (ETH) se négocie à 4 454,05 $, en baisse de 2,41 % sur 24 h. Le prix reste à environ 3 % de son record historique de 4 891 $ atteint en 2024.

Les investisseurs suivent de près les solutions de couche 2 et les mises à jour du réseau.

Tether – USDT sur Bitcoin via RGB

Tether a lancé son stablecoin USDT directement sur la blockchain Bitcoin via le protocole RGB. Cette initiative vise à offrir des paiements privés et hors ligne, renforçant l’intégration de l’USDT dans l’écosystème Bitcoin.

En résumé, le marché crypto du 29 août 2025 reste dynamique, avec des développements significatifs sur Bitcoin, Solana, Ethereum et Tether. Les investisseurs suivent attentivement ces évolutions pour identifier les opportunités à court et moyen terme.

