Payer son café en Bitcoin ? Reborn Coffee déploie ses ATM crypto

Pour Résumer

Reborn Coffee déploie ATM Bitcoin.

Paiements crypto pour café en 2025.

Adoption booste bull run altcoins.

Reborn Coffee : ATM crypto pour payer son café

Reborn Coffee innove dans le retail. Effectivement, le pilot d’ATM crypto, installé dans un magasin phare du sud de la Californie, permet d’acheter ou vendre Bitcoin et USDC pendant les heures d’ouverture.

Par ailleurs, opéré par un tiers licencié, ce système s’intègre au POS pour des paiements crypto directs, comme pour un latte. Effectivement, Jay Kim, CEO de Reborn, voit cela comme un test pour évaluer l’intérêt client et l’intégration opérationnelle.

Par ailleurs, cette troisième phase suit l’introduction de paiements crypto via Square POS en 2025 et une revue stratégique des actifs digitaux pour la trésorerie.

Effectivement, Reborn explore Bitcoin et Ethereum pour diversifier ses réserves, avec une marge brute de 58 %.

Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens.

Effectivement, ce move aligne sur le bull run post-halving 2024, réduisant l’offre BTC à 450 par jour. Par ailleurs, les 3,2 millions d’utilisateurs crypto aux US profitent, avec 17 exchanges régulés.

De plus, les frais bas des ATM, à 0,5 %, attirent les clients retail. Par ailleurs, Reborn, cotée NASDAQ sous REBN, voit son action grimper de 7,33 % à 3,20 $.

Effectivement, ce pilot évalue la volatilité et la régulation, sans garantie d’expansion. Par ailleurs, l’expansion globale, avec des licences en Corée et Chine, renforce cette stratégie. Les ATM boostent l’accessibilité crypto dans le quotidien.

Impact sur l’adoption crypto et altcoins

Ce déploiement dope l’adoption. Bitcoin, à 113 000 €, consolide après un ATH à 122 838 €, avec les ATM facilitant les achats impulsifs.

Par ailleurs, Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), profite de la DeFi, avec 85 milliards d’euros de TVL. Effectivement, Solana, à 184 € (+10 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions d’euros via Pump.fun.

Et d’ailleurs, Chainlink, à 18 € (+12 %), brille avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Effectivement, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 € via paiements cross-border. Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Par ailleurs, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Effectivement, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent 2 milliards d’euros. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Perspectives : un bull run retail-driven ?

Ce pilot change tout. Une adoption retail massive pourrait libérer 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme. Je conseille 5 % du portefeuille en XRP et Avalanche.

Un Nasdaq à 17 600 points (-1,4 %) freine légèrement. Par ailleurs, MiCA impose la prudence. Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Ce signal ATM brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

