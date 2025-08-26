LIVE – XRP, Bitcoin, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 26 août 2025

Pour Résumer

Bitcoin retombe vers 109,7k$ après un pic à 113k$, avec 900M$ de liquidations en 24h.

La présale de “Bitcoin Hyper” approche 12M$, nourrissant un engouement fort autour du projet.

XRP perd 3% malgré une nouvelle carte de crédit signée Gemini, tandis que Pi souffre de pressions d’offre.

Bitcoin sous pression malgré l’élan des ETF

Bitcoin a replongé ce 26 août sous 110 000 $, effaçant son rebond vers 113 000 $ observé hier. La correction de −2,7% en 24h s’inscrit dans une tendance hebdomadaire de −4%.

Cependant, les flux d’ETF américains affichent encore +219M$ de rentrée nette, preuve que l’appétit institutionnel reste bien présent. Parallèlement, le marché a subi près de 900M$ de liquidations, dont 277M$ uniquement sur BTC, renforçant la volatilité.

Le contexte macro, avec un Powell laissant entrevoir une baisse de taux dès septembre, a d’abord dopé les prix avant de céder face à la réalité d’un marché prudent.

Bitcoin Hyper capte l’attention des investisseurs

Alors que le marché global hésite, Bitcoin Hyper attire les projecteurs. Ce layer-2 orienté BTC a franchi le cap des 11,5M$ levés et se rapproche désormais des 12M$.

On voit bien que l’intérêt manifeste des investisseurs traduit une volonté de soutenir des solutions axées sur Bitcoin.

XRP et Pi Network : trajectoires contrastées

XRP glisse de 3,01$ à 2,91$, soit une baisse de 3,2%, mais reste soutenu par une avancée concrète : Gemini a lancé une carte de crédit permettant jusqu’à 4% de cashback en XRP. Une initiative qui renforce son utilité malgré la pression des prix.

À l’inverse, Pi Network continue de subir l’effet du déverrouillage de 160M de tokens en août, avec un prix fixé autour de 0,338$. Ce surplus d’offre limite les perspectives à court terme, même si la capitalisation avoisine encore 2,7 milliards de dollars.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Bitcoin Hyper, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

