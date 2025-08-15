Lummis pousse le Bitcoin Act pour changer la donne aux États-Unis

Pour Résumer

Lummis propose 1 million de BTC en réserve.

Bitcoin atteint 119 800 €.

Le Bitcoin Act dope l’innovation financière.

Le Bitcoin Act : une ambition colossale

Lummis fait des vagues. En effet, le 11 mars 2025, la sénatrice reintroduit le Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act, visant l’achat de 1 million de BTC sur cinq ans, soit 5 % de l’offre totale.

Par ailleurs, financé par des fonds du Federal Reserve et une réévaluation des certificats d’or, ce plan évite tout fardeau fiscal. Effectivement, les 207 000 BTC déjà saisis par le gouvernement formeraient la base de cette réserve.

D’ailleurs, le projet impose un stockage sécurisé dans des coffres décentralisés à travers les États-Unis, avec une détention minimale de 20 ans. Cependant, le Trésor ne pourra vendre plus de 10 % de la réserve tous les deux ans.

Par ailleurs, soutenu par les sénateurs républicains Justice, Tuberville, Marshall, Blackburn et Moreno, le projet garantit la liberté de custody privée. Effectivement, ce plan positionne les États-Unis comme un leader crypto mondial.

Le marché crypto en ébullition

Ce projet secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, les volumes de trading sur les exchanges, comme Binance, bondissent de 15 %, reflétant l’optimisme post-annonce.

D’ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, signale une rotation vers les altcoins comme Solana (+12 % à 185 €). Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, l’exécutif de Trump, via un ordre de mars 2025, soutient la réserve avec des BTC saisis, mais le Bitcoin Act va plus loin en structurant un achat massif. Par ailleurs, la baisse de la domination Bitcoin à 53,4 % dope les altcoins, malgré les incertitudes réglementaires.

Perspectives : une révolution financière ?

Ce Bitcoin Act pourrait tout changer. En effet, Lummis vise à réduire la dette nationale de 37 trillions de dollars en valorisant le Bitcoin comme actif stratégique, comparé à l’or.

Par ailleurs, une approbation, prévue pour le premier semestre 2026, pourrait attirer 5 milliards d’euros de flux institutionnels. Effectivement, des pays comme le Salvador, avec 5 917 BTC en réserve, inspirent cette ambition.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les critiques sur la faisabilité, notamment de la réévaluation de l’or, restent des obstacles. Ce Bitcoin Act pourrait faire des États-Unis un titan crypto, mais la prudence reste de mise.

