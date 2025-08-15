La SEC repousse sa décision sur les ETF spot Solana de 60 jours

Pour Résumer

La SEC repousse les ETF Solana à octobre.

Solana stagne à 190 €.

Bitcoin stabilisé à 119 800 €.

Un report qui fait jaser

La SEC joue la montre. En effet, le 14 août 2025, l’agence repousse sa décision sur les ETF spot Solana de Bitwise, 21Shares, Canary Funds et Marinade Finance, invoquant un besoin de 60 jours pour évaluer les règles du Cboe BZX Exchange.

Par ailleurs, ce délai, le maximum autorisé, reporte le verdict au 16 octobre. Effectivement, la SEC cite des préoccupations sur l’intégrité du marché et la protection des investisseurs.

D’ailleurs, les propositions, déposées en janvier 2025, visent à offrir une exposition directe à Solana via des ETF adossés à des tokens en cold storage.

Cependant, la classification de SOL comme security ou commodity reste floue, freinant le processus.

Par ailleurs, l’analyste James Seyffart anticipe une approbation d’ici mi-octobre, vu l’élan pro-crypto de l’administration actuelle. Effectivement, ce report, bien que frustrant, reflète la prudence habituelle de la SEC face aux cryptos.

Le marché crypto sous pression

Ce report secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis que Solana, à 190 €, recule de 6 % après un pic à 210 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, les volumes de SOL sur les exchanges, à 11,56 milliards d’euros, et un intérêt ouvert à 6,6 milliards, montrent une spéculation intense.

D’ailleurs, le REX Shares Solana Staking ETF (SSK) attire 13 millions d’euros d’inflows le 14 août, portant ses actifs à 150 millions. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, les liquidations de positions longues SOL, à 50 millions d’euros, reflètent la volatilité post-inflation US (PPI à +0,9 %). Par ailleurs, la domination Bitcoin à 53,4 % signale une rotation vers les altcoins, malgré ce contretemps.

Perspectives : une altseason en attente ?

Ce retard pourrait façonner l’avenir. En effet, une approbation des ETF Solana pourrait libérer 3 milliards d’euros de flux, selon The Block.

Par ailleurs, Solana, avec 100 millions d’utilisateurs mensuels et 364 milliards d’euros de transactions en 2025, attire Visa et Shopify. Effectivement, son potentiel, estimé entre 520 € et 1 800 € par 21Shares, dope l’optimisme.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Chainlink. Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, et les incertitudes réglementaires restent des pièges.

À lire aussi :