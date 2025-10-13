Le marché crypto repasse les 4 000 milliards de dollars : Bientôt l’airdrop de Wall Street Pepe

Pour Résumer

Le marché crypto rebondit au-dessus de 4 000 milliards de dollars après avoir perdu 12 % durant le flash crash du 10 octobre.

Wall Street Pepe lance son airdrop cross-chain sur Solana les 14 et 15 octobre après avoir brûlé 5,2 milliards de tokens durant la phase d'accès anticipé.

Le token WEPE a déjà gagné 11 % depuis la stabilisation du marché et pourrait catalyser le prochain rally des memecoins.

Wall Street Pepe prépare son offensive

Le marché des cryptomonnaies rebondit après le flash crash du 10 octobre qui a effacé près de 12 % de sa valorisation totale durant le week-end. Ce lundi, la capitalisation a franchi à nouveau la barre des 4 000 milliards de dollars.

Les vendeurs semblent avoir épuisé leur pression. Leurs adversaires disposent désormais d’une fenêtre idéale pour revenir en force sur les marchés.

Alors que l’écosystème retrouve son équilibre, un acteur majeur s’apprête à faire la une : Wall Street Pepe, connu sous le ticker WEPE. Les 14 et 15 octobre, le projet lance l’airdrop de ses tokens WEPE bridgés vers Solana.

Le déploiement marque un tournant décisif pour la grenouille emblématique, qui devient officiellement un token unifié opérant simultanément sur Ethereum et Solana, deux des plus grands écosystèmes crypto au monde.

La mobilité cross-chain entre en jeu au moment précis où le sentiment de marché redevient positif. Le timing s’avère particulièrement stratégique.

Tandis que les conditions se stabilisent, WEPE entame son prochain chapitre de croissance avec la même communauté qui l’a soutenu depuis ses débuts.

Le marché se stabilise après 19 milliards de dollars de liquidations

La cascade de liquidations provoquée par les tensions tarifaires de la semaine dernière a fait disparaître environ 19 milliards de dollars de positions. Les mains les plus solides ont été ébranlées.

Bitcoin a chuté de 7,8 % en une seule journée, passant de 122 582 dollars à moins de 110 000 dollars. Ethereum a connu un déclin encore plus brutal avec une baisse de 12,33 %, plongeant de 4 368 dollars à des creux de 3 435 dollars le 10 octobre.

La poussière retombe progressivement. L’ambiance du marché semble s’être stabilisée, comme en témoigne le rebond du Fear and Greed Index vers des niveaux neutres. Plus de la moitié du mois reste à venir.

Nombreux sont les investisseurs qui restent optimistes quant à la capacité du BTC à terminer en hausse avant la clôture d’octobre, traditionnellement l’un de ses mois les plus haussiers de l’année.

Pour Wall Street Pepe, le timing ne pourrait pas être meilleur. Le bridge du projet vers Solana ouvre une passerelle vers l’un des écosystèmes les plus actifs de l’industrie crypto.

L’expansion pourrait injecter un momentum frais dans l’action des prix du token. Combinée à la réduction de l’offre résultant des burns récemment conclus lors de la phase d’accès anticipé, l’expansion bi-chaîne positionne WEPE pour un potentiel mouvement haussier significatif alors que les traders reviennent vers les actifs à risque.

L’accès anticipé sur Solana brûle 5,2 milliards de tokens WEPE

La phase d’accès anticipé de Wall Street Pepe sur Solana s’est achevée la semaine dernière. L’opération a permis de brûler avec succès 5,2 milliards de tokens WEPE.

Durant l’étape stratégique, les membres de la communauté ont contribué à l’expansion Solana du projet. Ils ont effectué des achats qui ont automatiquement brûlé des tokens ETH WEPE à 0,001 dollar. Cela équivaut à la valeur en dollars de leur transaction au moment de l’achat, basée sur le prix de marché en direct de WEPE.

Le mécanisme s’avère simple mais efficace. Si ETH WEPE se négociait à 0,0001 dollar, chaque SOL WEPE acheté brûlait dix tokens sur Ethereum. Si ETH WEPE valait 0,0005 dollar, deux tokens étaient brûlés.

Les mêmes quantités brûlées représentent ce que les participants recevront désormais sous forme de WEPE bridgé sur Solana. Ils le recevront automatiquement dans leurs portefeuilles mardi et mercredi.

Aucune réclamation manuelle n’est nécessaire. Tous les achats et burns correspondants ont été suivis avec précision.

Pour les participants précoces, cela signifie concrètement moins de tokens au total et une part proportionnelle plus importante de l’offre globale. Un avantage structurel indéniable pour les premiers acheteurs.

L’écart éventuel entre l’offre brûlée et distribuée sera couvert par des tokens de trésorerie issus des rachats précédents. Tous les burns originaux restent permanents et vérifiables on-chain. La transparence demeure totale sur l’ensemble du processus.

Une tokenomique renforcée maintient les perspectives haussières de WEPE

Depuis la reprise du marché, WEPE a gagné environ 11 % en une nuit. Le mouvement pourrait n’être qu’un début. Le projet reste résolument tourné vers sa communauté, dirigé par son groupe de trading privé Alpha Chat.

Le collectif s’est fait connaître pour générer des configurations à forte conviction ayant livré des rendements dépassant 1 000 % pour ses membres.

La collection de 5 000 NFT créée par la communauté continue également de prospérer. Elle a récemment franchi la barre des 8,2 ETH en volume de ventes secondaires. L’engouement autour de l’écosystème NFT témoigne de la solidité de la base communautaire du projet.

L’offre totale de tokens a été réduite d’environ 2,6 %. WEPE s’étend désormais à travers l’écosystème Solana.

Le terrain est préparé pour un potentiel mouvement haussier supplémentaire à mesure que l’activité cross-chain s’intensifie. L’expansion bi-chaîne ouvre des perspectives de liquidité accrues et d’adoption élargie.

Les fondamentaux techniques s’alignent avec un sentiment de marché en amélioration. La réduction d’offre crée une pression déflationniste naturelle tandis que l’expansion Solana élargit considérablement la base d’utilisateurs potentiels. Un tel combo pourrait catalyser une dynamique haussière soutenue dans les semaines à venir.

Comment participer à l’écosystème Wall Street Pepe

Si vous découvrez Wall Street Pepe pour la première fois, toutes les informations détaillées sur le projet sont disponibles sur son site officiel. Rejoindre la communauté permet de rester informé des dernières actualités et opportunités.

Acheter WEPE

Les canaux officiels incluent X, Telegram, Instagram et Discord, où une communauté active partage analyses et insights quotidiennement.

Pour ceux qui attendent leur airdrop, l’importation du portefeuille Solana dans Best Wallet représente une solution optimale.

Best Wallet figure parmi les meilleurs portefeuilles crypto disponibles actuellement. Il permet de suivre et gérer tous vos actifs en un seul endroit avec une interface intuitive et sécurisée.

Best Wallet est disponible en téléchargement sur Google Play et l’Apple App Store. L’application offre une expérience utilisateur fluide pour gérer vos tokens WEPE aux côtés de l’ensemble de votre portefeuille crypto. Rendez-vous sur Wall Street Pepe pour participer à la nouvelle phase d’expansion.

