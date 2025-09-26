LIVE – Bitcoin, XRP, Ethereum, Solana… – Toute l’actualité du 26 septembre 2025

Pour Résumer

Ethereum casse les $4 000 et entraîne une vague de liquidations.

Bitcoin glisse vers $107 000, zone de douleur maximale selon certains.

Solana décroche plus violemment, XRP résiste mieux à la tempête.

Vague de purge sur le marché

Le marché crypto subit une phase de deleverage violente, avec une série de liquidations forcées qui ont intensifié les baisses. En effet, Ethereum est passé sous les $4 000, provoquant plus de $400 millions de positions explosées en 24 heures. Ainsi, le climat reste extrêmement tendu, alors que les investisseurs redoutent les chiffres du PCE américain.

Bitcoin, quant à lui, glisse aussi sous les $110 000, avec une pression visible autour des $107 000, un niveau que certains qualifient de “zone de douleur maximale”. La dynamique reste fragile, tiraillée entre la purge en cours et les incertitudes macroéconomiques à venir, notamment autour du PCE américain.

Altseason en berne, XRP limite la casse

Solana encaisse des pertes plus lourdes, avec une baisse de 5% en 24 heures, victime de sa volatilité et de sa nature plus spéculative. Le reflux de capital hors des altcoins frappe particulièrement fort, et aucun signal de rebond clair n’émerge pour l’instant.

XRP s’en sort mieux avec une baisse contenue. Certains analystes y voient un signe d’une certaine robustesse. Toutefois, le jeton reste exposé au climat général pour le moins refroidit. Bien sûr, la pression vendeuse persiste, et tant que les supports majeurs ne tiennent pas, le risque d’accélération baissière reste bien réel.

À lire aussi :