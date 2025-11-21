Matt Hougan annonce une vague massive d’ETF crypto : plus de 100 produits en route

Pour Résumer

Matt Hougan : plus de 100 ETF crypto en 2026.

Solana, XRP, altcoins et baskets thématiques inclus.

Pipeline SEC jamais vu depuis 2024.

La déclaration choc de Matt Hougan

Le 20 novembre 2025, Matt Hougan révèle que Bitwise et ses concurrents ont déposé ou préparent plus de 100 produits ETF crypto. Effectivement, 2026 sera « l’année des altcoins ETF » selon lui.

Les dossiers Solana et XRP sont déjà en revue accélérée. De plus, Cardano, Avalanche, Polkadot et même Dogecoin sont dans le pipe. En outre, 30 ETF « basket » (DeFi, RWA, AI, gaming) sont prêts.

D’ailleurs, BlackRock, Fidelity, VanEck, Grayscale et Ark Invest déposent en masse. Effectivement, la SEC, sous Paul Atkins, traite les demandes en moins de 75 jours désormais.

En effet, le succès des ETF Bitcoin (35 milliards AUM) et Ethereum (15 milliards) a ouvert les vannes. De plus, les sorties nettes Bitcoin ralentissent, signe de rotation vers les altcoins. En outre, 2026 verra le premier ETF multi-altcoins.

Les facteurs qui accélèrent tout

L’administration Trump 2.0 et la nouvelle SEC pro-crypto changent la donne. Effectivement, le retrait des cryptos des priorités d’examen 2026 libère les équipes.

Le FIT21 Act et le market structure bill seront votés avant mars. De plus, la CFTC prend le lead sur les commodities numériques. En outre, les ETF spot sont désormais considérés « non-securities » par défaut.

D’ailleurs, les institutionnels allouent déjà 1 à 3 % de leurs portefeuilles crypto. Effectivement, les family offices demandent des ETF altcoins diversifiés.

En effet, les 245 millions de dollars de lobbying crypto en 2025 ont payé. De plus, les taux bas attendus dopent l’appétit pour le risque. En outre, 250 milliards de dollars en sideline attendent le feu vert.

Impacts immédiats sur le marché

Les volumes ETF Bitcoin dépassent 3 milliards en 24 h. De plus, la TVL DeFi reprend 5 %.Cependant, 80 % des altcoins sans ETF risquent le dump. En effet, la concentration sur les « ETF coins » sera brutale. D’ailleurs, les volumes altcoins explosent de 40 %.

Effectivement, les exchanges US préparent des listings massifs. En outre, la confiance institutionnelle atteint des records. De plus, la rotation altcoins démarre enfin.

Perspectives : 2026, l’année des ETF altcoins

Cette vague peut-elle propulser le marché à 10 000 milliards ? ChatGPT-5 donne 90 % de chances que le total AUM crypto dépasse 500 milliards fin 2026. Effectivement, chaque ETF attire 2 à 10 milliards en moyenne.

De plus, l’Europe et le Canada suivront avec MiCA. En outre, 2026 verra les premiers ETF memecoins basket. D’ailleurs, la dominance BTC tombera sous 40 %.

Cependant, les risques de rejet restent. En effet, une administration future pourrait tout bloquer. De plus, la concentration sur 20 altcoins tuera les autres.

Novembre 2025 marque le début de la fin du bear. Effectivement, les ETF altcoins arrivent en masse. Le vrai bull run institutionnel commence ici.

