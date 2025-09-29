Pour Résumer

Swift lance un projet pilote avec Consensys et son réseau Linea pour tester la messagerie et le règlement on-chain.

Plus d’une douzaine de banques, dont BNP Paribas et BNY Mellon, participent à l’initiative.

Ce programme pourrait moderniser les paiements internationaux en réduisant les coûts et en accélérant les transferts.

Un test grandeur nature avec des banques mondiales

Le géant des infrastructures financières Swift franchit une nouvelle étape vers l’adoption de la blockchain en lançant un projet pilote avec Consensys et son réseau Ethereum Layer-2, Linea. Ce test vise à expérimenter la messagerie et le règlement directement sur chaîne pour les paiements internationaux.

JUST IN: Swift to work with Consensys on blockchain prototype for cross-border payments. pic.twitter.com/wCJ5a6YTOt — Whale Insider (@WhaleInsider) September 29, 2025

Au moins douze institutions financières, dont BNP Paribas et BNY Mellon, se sont jointes à l’initiative. Ensemble, elles cherchent à fusionner l’envoi des instructions et le règlement dans une seule transaction on-chain, dite atomique.

Ce modèle doit permettre de réduire les coûts de traitement et d’assurer un suivi en temps réel des transferts.

Swift affirme ainsi sa volonté de moderniser une infrastructure qui n’a que peu évolué depuis plusieurs décennies.

En choisissant d’intégrer la blockchain à ses propres systèmes, le réseau envoie un signal clair à tout l’écosystème, et notamment à ses concurrents comme Ripple, longtemps perçus comme des pionniers.

Vers une infrastructure partagée et tokenisée

Swift, pour un pilote, n’est certes pas en manque d’initiatives.

L’organisation envisage la création d’un registre distribué partagé en partenariat avec plus de 30 banques internationales, particulièrement JPMorgan Chase, HSBC ou Bank of America, afin de mettre en place un système de paiements transfrontaliers en temps réel (24h/24, 7 jours sur 7).

La première version de ce registre repose sur Linea, la solution zk-rollup développée par Consensys.

Dans les faits, cette technologie permet la consolidation de milliers d’opérations hors chaîne en amont de leur validation sur Ethereum, offrant ainsi une meilleure scalabilité, des coûts considérablement abaissés et une confidentialité propre grâce aux nouvelles preuves cryptographiques.

Un changement stratégique pour Swift

Dans le passé, même si Swift était un service de messagerie entre établissements bancaires, l’organisation se transforme désormais en acteur bien plus central : elle veut faire du règlement on-chain un processus simplifié.

Cette stratégie pourrait révolutionner le traitement des paiements internationaux, particulièrement par sa rapidité, sa transparence et son efficacité.

L’ambition de Swift est de créer dans le futur une infrastructure tokenisée de valeur, à la fois interopérable avec les dispositifs financiers existants, mais aussi modulaire à l’égard des nouvelles structures décentralisées.

Cette démarche hybride est donc conçue pour permettre aux banques traditionnelles de ne pas être laissé de côté afin de profiter en même temps des solutions techniques apportées par la blockchain.

Une étape décisive pour les paiements mondiaux

Le présent essai représente une approche initiatique, cependant surtout révélatrice du bon avancement de Swift dans le domaine des actifs numériques.

En effet, si la tentative se révèle fructueuse, il est à même de réinventer les paiements internationaux, à la fois souvent critiqués pour leur lenteur, mais aussi en raison de la facture souvent tardive.

Entre prudence et innovation, Swift s’efforce de prouver que la blockchain peut aussi s’insérer dans le système monétaire international sans compromettre sa solidité.

Les travaux mis en œuvre s’attachent à établir que cet instrument peut offrir des avantages tout à fait notables en matière de rapidité et de rendements tout en surveillant la régulation.

