Maxidoge décolle : prévente en cours, ne manquez pas cette opportunité

Maxi Doge ($MAXI) est la cryptomonnaie basée sur Ethereum, inspirée par les succès de ses prédécesseurs depuis 2017. Après des échecs et des rug pulls, Maxi Doge cherche à se réinventer dans l’écosystème crypto.

Et maintenant, il est là pour montrer aux autres cryptomonnaies canines ce sur quoi il a travaillé.

Les cryptomonnaies en prévente sont proposées à un prix fixe et ne sont pas affectées par l’incertitude générale du marché. Elles constituent donc généralement de bons investissements lors des ventes massives sur l’ensemble du marché.

Le nouveau token Maxi Doge gagne rapidement en popularité en tant qu’investissement à faible capitalisation et à fort potentiel de hausse. Il a déjà levé plus de 200 000 $ lors de son ICO virale en seulement quelques jours.

Maxi Doge (MAXI) est une version boostée de Dogecoin, avec un effet de levier de 1 000x. Il cherche à maximiser ses gains, tant dans la salle de sport que dans les classements.

C’est une représentation satirique mais très juste d’un véritable crypto-degen. Sur la toute première image du site du projet, Maxi Doge apparaît déchiqueté, serrant une Red Bull. Il a les yeux injectés de sang. Ce personnage est clairement plongé dans la «no sleep season» d’un marché haussier en pleine effervescence.

Cracked a case of RedBull and unlocked the 25th hours of the day. All I see is $MAXI. pic.twitter.com/LDEoaeAHIt

— MaxiDoge (@MaxiDoge_) August 3, 2025