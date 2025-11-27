McGregor vs Khabib : clash autour des NFTs

Pour Résumer

McGregor attaque le NFT de Khabib en l’accusant d’exploiter l’émotion pour vendre, mais ZachXBT lui renvoie son propre échec avec le memecoin REAL qui n’a atteint que 39 % de son objectif.

Le clash expose l’hypocrisie générale autour des tokens de célébrités, dans un marché où les memecoins se sont effondrés et où la hype ne suffit plus.

Résultat : chaque projet de star est désormais vu comme un potentiel piège par des investisseurs devenus méfiants.

Un trash talk très 2025 : après l’octogone, les NFTs

L’Irlandais s’en est pris au NFT de son ancien rival Khabib Nurmagomedov sur Telegram, une collection de « papakhas » numériques inspirée du couvre-chef traditionnel du Daghestan et de la mémoire de son père.

Dans un message depuis supprimé, McGregor ironise, en gros, sur l’idée que Khabib puisse utiliser le nom de son père et la culture de sa région pour « refourguer » des NFTs à ses fans. Sous-entendu assez clair : c’est une manière d’instrumentaliser l’émotionnel.

L’attaque coche toutes les cases du personnage McGregor. Provocation, angle personnel, mélange entre culture, héritage et argent.

Sauf que cette fois, le boomerang est revenu très vite.

ZachXBT sort le dossier REAL

Le pseudo-détective on-chain ZachXBT, connu pour ses enquêtes agressives sur les scams, ne laisse pas passer. Il recycle mot pour mot la punchline de McGregor, en l’appliquant à… McGregor lui-même.

Il rappelle que l’Irlandais a tenté en avril de lancer son propre memecoin de célébrité, REAL. Branding autour de sa personne, esthétique « Irish pride », promesses aux fans.

There is just no way good guy McGregor used his reputation, as well as Irish culture, to scam his fans and fire sell a bunch of digital tokens’s online and then delete all of the posts after they were sold, leaving his fans robbed of their money? There is just no way good guy… pic.twitter.com/CuUzvPGiKS — ZachXBT (@zachxbt) November 26, 2025

Le projet se présentait comme un token plus « propre », avec un mécanisme d’enchères scellées pour éviter les bots et les snipers à l’ouverture. Le jeton intégrait en plus des rewards de staking pour inciter à conserver la position.

Sur le papier, tout ce qu’il faut pour surfer sur la vague des memecoins de stars, tout en gardant une façade de sérieux. Sauf que la réalité du marché a tranché net.

REAL n’a levé qu’environ 39 % de son objectif initial. L’équipe a fini par rembourser les fonds engagés, McGregor parlant d’un échec lié à la conjoncture, à la fois au retournement général du marché et au début d’un bear market spécifique aux memecoins.

Pour ZachXBT, le parallèle est trop facile. McGregor qui accuse Khabib de « dump » des actifs numériques à sa communauté, alors que lui-même a tenté de faire la même chose quelques mois plus tôt, même si l’argent a finalement été rendu.

Moralement, l’initiative reste donc la même.

Memecoins de stars : de hype à repoussoir

Ce clash arrive dans un contexte très différent de celui de 2024. L’an dernier, les memecoins représentaient la grande histoire du marché.

Les retours à trois ou quatre chiffres sur des tickers absurdes, les lancements en rafale, les influenceurs et politiques qui s’y mettaient, tout donnait l’impression que ce « jeu » était devenu le cœur du casino crypto. En 2025, la courbe s’est retournée.

Plusieurs memecoins adossés à des personnalités très visibles se sont effondrés dès le lancement ou ont été perçus comme des rug pulls déguisés, y compris des projets associés à Donald Trump ou au président argentin Javier Milei.

🚨 Conor McGregor has now refunded all of his investors after his crypto $REAL failed to get enough people to invest in it He launched a strong marketing campaign for it, but only 668 people actually invested in the coin via @CryptoEconomyEN pic.twitter.com/5qTCeXx3WT — ACD MMA (@acdmma_) April 7, 2025

Les chiffres récents résument bien la gueule de bois. La capitalisation totale du secteur des memecoins a glissé jusqu’à 39,4 milliards de dollars, son plus bas niveau de l’année 2025, avec près de 5 milliards évaporés en une seule journée selon CoinMarketCap.

Quand le trash talk rencontre la désillusion des fans

Au fond, la pique de McGregor contre Khabib dit moins de choses sur Nurmagomedov que sur le moment que traverse la crypto grand public. L’époque où un nom connu suffisait à déclencher un FOMO automatique est en train de passer.

Les investisseurs ont vu trop de charts en ligne droite vers le bas, trop de promesses floues, trop de posts supprimés après coup. Le fait que REAL ait échoué, tout en remboursant les participants, n’efface pas cette dynamique.

Cela montre surtout que même une star globale avec une fanbase massive ne peut plus compter sur la seule hype pour imposer un token. Il faut un usage clair, un modèle cohérent, une transparence forte sur les incitations.

Khabib, lui, se retrouve pris dans le même piège narratif que beaucoup d’autres. Le moindre NFT ou coin adossé à son image sera immédiatement emballé dans la catégorie « possible pump and dump » que ce soit justifié ou non.

Les memecoins et collections de stars ne disparaîtront pas. Mais le marché, lui, n’est plus dans la même naïveté.

À lire aussi :