Grok prédit le prix de XRP pour le début d’année 2026

Pour Résumer

Grok voit XRP revenir au premier plan avec une cible autour de 4,50 $ au début de l’année 2026.

Les ETF, les banques partenaires et les nouvelles fonctions du XRP Ledger alimentent ce scénario de rebond.

La prédiction reste conditionnée à la conjoncture macro, aux régulations et à la concurrence des autres solutions de paiement.

Un marché encore marqué par la volatilité

Au moment où Grok pose son diagnostic, XRP se négocie autour de 2.20 $ après une phase de correction qui a effacé une bonne partie du sommet atteint en fin d’année précédente.

Et bien que le jeton reste au cœur des paiements rapides et peu coûteux, il évolue dans un environnement où chaque nouvelle macro peut faire bouger le prix de plusieurs dizaines de pour cent en quelques jours.

Cependant, alors que la hausse de Bitcoin, dépassant à présent les 90 000 $, a poussé Ethereum ainsi que certains altcoins vers le haut, XRP de son côté reste pour le moins figé.

Il ne faut pas oublier que XRP arrive avec un bagage réglementaire lourd. Le bras de fer avec le régulateur américain a laissé des traces, même si une grande partie de l’incertitude juridique s’est dissipée.

Cette clarification partielle a permis le retour sur des plateformes majeures, l’activation de produits d’investissement et un regain de confiance chez certains institutionnels. Pour Grok, cette normalisation progressive du cadre est un élément clé de la prochaine étape de prix.

Dans le même temps, l’écosystème technique de XRP évolue. Le registre intègre désormais de nouvelles fonctions. Parmi elles figurent des mécanismes de tenue de marché automatisée. On y trouve aussi des briques dédiées à la tokenisation d’actifs réels.

Ce que voit Grok dans les données

Dans son scénario central, Grok projette un XRP autour de 4 $ dollars au début de l’année 2026. Autrement dit, un prix qui doublerait par rapport au niveau actuel, sans tomber dans les excès de certaines prédictions spectaculaires. Ce point d’arrivée résulte d’une combinaison de facteurs fondamentaux, techniques et comportementaux.

En premier lieu, la demande institutionnelle. Ripple revendique plusieurs centaines de partenaires bancaires ou parabancaires, avec une montée en puissance sur les corridors de paiement en Asie et en Amérique latine.

L’arrivée de produits réglementés liés à XRP, comme des fonds indiciels ou des véhicules listés en bourse, permet à ces acteurs de s’exposer au jeton sans modifier de fond en comble leurs processus internes.

Deuxième brique, les innovations de paiement attendues pour le début de l’année. Elles incluent le déploiement de solutions adossées à des monnaies stables. Elles concernent aussi des actifs synthétiques libellés en monnaie locale.

Grok insiste sur l’importance des projets de monnaie de règlement digitale construits sur l’infrastructure Ripple. Il souligne en particulier les avancées au Japon, où les tests pilotes progressent rapidement.

Enfin et troisièmement, la dynamique de marché. Après une correction d’environ 40 % par rapport au sommet précédent, une partie des mains faibles a déjà quitté le navire. Les indicateurs suivis par Grok montrent une concentration accrue de l’offre chez des portefeuilles de long terme et une reprise graduelle des volumes sur les dérivés.

Dans ce contexte, l’algorithme retient trois scénarios. Un scénario central où XRP évolue dans les environs de 3 $, un scénario plus prudent où le jeton reste coincé entre 2 $ et 2,5 $ si le marché global cale.

Et enfin, un scénario plus optimiste où une combinaison de flux d’ETF, de nouvelles bancaires et de regain d’appétit spéculatif pousse le prix vers une zone comprise entre 3,5 $ voir 4 $. Il est à noter que même dans ses prédictions les plus pessimistes, Grok n’anticipe aucune chute extrême du token.

Les risques qui entourent la prédiction

Toutefois, Grok précise que sa prédiction ne tient que si l’environnement macro reste relativement stable. Le scénario change si les régulations se retournent brusquement contre les grandes plateformes. Il dépend aussi du déploiement continu des infrastructures de paiement basées sur XRP.

Un choc sur les taux pourrait rebattre les cartes. Une crise de liquidité aurait le même effet. Un nouvel épisode de défiance envers les cryptos pourrait également ramener le jeton sur des niveaux nettement plus bas.

En effet, la poussée des monnaies digitales des banques centrales, combinée aux progrès rapides des stablecoins, peut rogner l’avantage de Ripple et rendre la trajectoire de XRP beaucoup plus floue. Dans ce cadre, le prix risque d’osciller davantage, avec des ralentissements qui reviennent par vagues.

Tout se joue alors dans la psychologie du marché, entre ceux déjà assis sur une forte plus-value et ceux qui pourraient se précipiter si les bonnes nouvelles s’enchaînent et déclenchent un nouvel élan haussier.

En filigrane, le message de Grok est assez nuancé. XRP dispose de leviers réels pour aborder 2026 à un niveau supérieur, à condition que les prochains catalyseurs s’activent. Rien n’est inscrit dans le marbre, mais cette flexibilité peut aussi réserver de bonnes surprises.

