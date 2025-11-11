Rebond surprise : les NFT et memecoins repartent à la hausse

Pour Résumer

Les NFT reprennent timidement, portés par CryptoPunks et quelques projets Polygon et Flow.

Les volumes restent faibles mais la curiosité revient.

Côté memecoins, DOGE, SHIB et BONK mènent un rebond plus large, reflet d’un marché qui retrouve un peu d’appétit pour le risque.

NFT : un rebond discret mais réel

Le flux s’est concentré sur quelques collections capables d’aimanter la liquidité quand l’humeur s’améliore. CryptoPunks ravive l’activité avec plus de 20% de ventes en sept jours.

D’autres séries plus petites profitent aussi du courant, notamment des projets Polygon et Flow où le ticket d’entrée demeure raisonnable. On est loin d’une euphorie, plutôt un retour sélectif de la demande.

🔊JUST IN: NFT and meme coin markets are rebounding as traders rotate back into risk assets. The broader NFT market is showing signs of pickup: one report notes the total NFT market cap climbed more than 50 % in a month, and “blue-chip” collection. NFT utility is improving:… pic.twitter.com/l3hZqrKGh0 — Crypto Aman (@cryptoamanclub) November 11, 2025

En parallèle, la profondeur reste fragile. Plusieurs blockchains affichent encore des volumes en retrait, signe que le rebond n’arrose pas tout le monde.

L’élasticité des prix persiste sur les pièces rares, mais les écarts se referment vite dès que les carnets se vident. Le marché se reteste à petits pas.

Blue chips en zigzag et fracture de liquidité

Même chez les emblématiques, le contraste est net. Certaines marques historiques voient la fréquence des ventes grimper, mais des floors continuent de glisser ailleurs.

BAYC, par exemple, montre encore un différentiel entre volume et valorisation. Les hausses de transactions n’aboutissent pas toujours à des replis d’offre, ce qui trahit un arbitrage agressif des traders de court terme.

Quand les enchères repartent, les collections qui tiennent leurs bas de fourchette redeviennent des aimants. Le marché teste où se situe le « prix d’accord » après la correction d’octobre.

Memecoins : le rallye large, la mécanique simple

Ici, le mouvement est plus homogène. DOGE gagne autour de 9% sur la semaine, SHIB et PEPE tournent autour de 7-10%, pendant que BONK et WIF sur Solana alignent des progressions à deux chiffres.

Quand le risque revient, les flux se dirigent vers les jetons les plus viraux, ceux où l’effet réseau agit en premier.

More thoughts on the $TRUMP coin: 1) This has been a once-in-a-lifetime trade. So many stars aligned at once: memecoin meta, launched by incoming president, crypto native and non-native fanbase, etc. Extremely unlikely to be replicated imo. 2) The fact that people in our… — Stats (@punk9059) January 19, 2025

La narration joue à plein. Un clin d’œil politique, un listing attendu, un mème bien poussé, et la mèche prend.

Les carnets sont plus légers que sur les large caps, donc la translation de prix paraît spectaculaire. Savoir si ces gains « tiennent » dépend surtout de la vitesse à laquelle les nouveaux entrants remplacent les mains rapides.

Pourquoi maintenant, et jusqu’où ?

D’abord, le marché a digéré une partie des mauvaises nouvelles de début novembre. Ensuite, les données onchain montrent un ralentissement des ventes forcées, ce qui suffit parfois à enclencher un rebond technique.

Enfin, l’idée d’un deal budgétaire aux États-Unis et d’un apaisement du stress de liquidité a desserré l’étau. Quand les vents contraires faiblissent, les classes d’actifs les plus spéculatives réagissent en premier.

Pour la suite, trois marqueurs à surveiller. Un, l’épaisseur des carnets sur les NFT lors des prochaines enchères.

Deux, la tenue des memecoins après l’ouverture hebdo, sans mèche de distribution. Trois, la persistance des volumes sur BNB Chain, Polygon et Flow, qui servent souvent de thermomètre retail.

Si ces trois voyants restent au vert, le rebond peut vivre plus qu’un simple soupir.

Ce qui peut briser l’élan

Le scénario inverse existe. Une rechute macro, un regain de volatilité sur Bitcoin au-dessus de 100 000$, ou une vague de prises de profits trop rapide, et l’effet domino réapparaît.

Les mêmes segments qui montent vite corrigent plus fort. La clé reste donc le rythme.

Monter vite jusqu’à épuiser l’acheteur marginal, c’est le meilleur moyen de tuer la séquence.

En attendant, le message de la semaine est simple. La curiosité revient, l’envie de tenter aussi.

À lire aussi :