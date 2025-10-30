Le memecoin TRUMP prépare un rachat explosif du géant Republic.com

Pour Résumer

Fight Fight Fight LLC, émetteur du token TRUMP, négocie le rachat des activités US de Republic.com.

Le projet vise à donner une vraie utilité au memecoin via l’intégration à une plateforme régulée.

Les discussions non exclusives ainsi que le fonds de soutien de 200 millions de dollars montrent une stratégie ambitieuse pour légitimer le token TRUMP.

Un memecoin prêt à devenir un acteur sérieux

Au départ, le token TRUMP faisait surtout rire, un simple clin d’œil à la mode des memecoins. Mais les discussions avec la filiale américaine du Republic.com montrent qu’il veut désormais jouer dans la cour des grands, selon Bloomberg.

La plateforme, solide et respectée, a déjà aidé plus de 3 000 startups à lever des fonds et séduit aussi bien les petits investisseurs que les plus gros.

Si l’accord se concrétisait, le memecoin TRUMP pourrait enfin trouver une utilité concrète. On parle de paiements, de participation à des campagnes de financement, voire d’intégration directe dans l’écosystème de Republic. D’ailleurs, un fonds de 200 millions de dollars est également mis de côté pour soutenir le jeton.

Autrement dit, un memecoin adossé à une plateforme réelle et régulée : c’est du jamais-vu dans cet univers souvent dominé par la spéculation.

Et pour être clair, Republic.com n’est pas une petite startup. La société est soutenue par de grands noms de la finance et de la crypto. Galaxy Digital, la firme du célèbre investisseur Mike Novogratz, et le fonds de capital-risque de Binance figurent parmi ses principaux soutiens.

Autant dire que le projet bénéficie d’un écosystème solide et crédible, même si de son côté, Binance est en pleine secousse en raison du possible lien crypto-politique avec le président.

Des discussions complexes, mais une ambition évidente

Il faut le préciser : l’accord n’est pas encore signé. La société américaine Fight Fight Fight LLC discute avec plusieurs partenaires, pas uniquement Republic. Les négociations sont donc non exclusives, ce qui montre à quel point le processus est complexe et stratégique.

L’entreprise explore encore plusieurs pistes avant de se décider vraiment. Ce genre de négociation prend du temps, surtout quand on mélange finance classique et crypto. Mais au fond, l’idée est simple : rendre le token TRUMP utile et solide sur la durée.

Par ailleurs, cette tentative d’acquisition ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une tendance de consolidation du secteur du financement participatif crypto.

On l’a vu récemment avec Coinbase, qui a racheté la plateforme Echo, un mouvement similaire visant à relier les investissements classiques et les tokens numériques. En clair, le marché cherche à se structurer, et TRUMP veut en être.

Centralisation, crédibilité et nouveau souffle

Un point souvent ignoré, mais essentiel : Fight Fight Fight LLC et CIC Digital (une filiale de The Trump Organization) détiennent ensemble 80 % de l’offre totale du jeton TRUMP. Ce chiffre est impressionnant, voire inquiétant pour certains. Cette concentration massive soulève la question de la centralisation et du contrôle du projet.

Cependant, il y a un élément clé : ces jetons sont bloqués pendant trois ans. En d’autres termes, ils ne peuvent pas être vendus ou déplacés à court terme, apportant donc une certaine stabilité. Cela même si elle ne supprime pas complètement les doutes sur la gouvernance du projet.

Du côté du marché, la nouvelle a déjà eu un effet. Dès l’annonce des négociations, le token TRUMP a bondi de 13 % en 24 heures, prouvant que les investisseurs suivent l’affaire de près. Avec une capitalisation d’environ 1,6 milliard $, le memecoin reste volatile, mais il attire toujours autant d’attention.

Un scénario qui rappelle aussi la trajectoire prometteuse de MaxiDoge pourrait exploser, un autre jeton né de la culture meme devenu sérieux.

