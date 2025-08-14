Pour Résumer

Le Salvador détient 6 263 BTC, évalués à plus de 730 millions de dollars, avec un bénéfice non réalisé de 228 millions.

Le pays accumule ses réserves via l’exploitation minière géothermique et le tourisme, plutôt que par des achats directs.

La nouvelle loi sur la banque d’investissement permet aux banques agréées de détenir des cryptos et sécurise l’investissement, positionnant le Salvador comme un acteur majeur du Bitcoin.

Le Salvador continue de marquer l’histoire du Bitcoin

Le Salvador continue de marquer l’histoire du Bitcoin grâce à des chiffres impressionnants. De plus, sa stratégie financière attire l’attention du monde entier. Au 8 août 2025, les réserves officielles de Bitcoin du pays ont atteint 6 263 BTC, évaluées à plus de 730 millions de dollars. Le bénéfice non réalisé dépasse 228 millions de dollars, un record historique pour la nation.

Cette accumulation ne résulte pas d’achats massifs quotidiens. En revanche, elle reflète une stratégie réfléchie et innovante mise en place par le gouvernement de Nayib Bukele.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, le Salvador ne se limite pas à acheter des Bitcoins sur le marché. La majorité de ses acquisitions provient de l’exploitation minière alimentée par l’énergie géothermique et des revenus générés par le tourisme.

Cette approche indirecte réduit l’exposition à la volatilité des prix et assure une croissance plus stable du portefeuille national. Elle montre qu’il est possible d’adopter une stratégie audacieuse tout en restant prudent face aux fluctuations du marché des cryptomonnaies.

Une stratégie d’accumulation innovante

Le Salvador adopte une méthode unique pour renforcer ses réserves de Bitcoin. Plutôt que d’effectuer des achats massifs sur le marché, le pays privilégie l’exploitation minière durable et les revenus touristiques liés au Bitcoin.

Grâce à l’énergie géothermique provenant des volcans, le pays peut miner efficacement tout en réduisant son empreinte carbone.

Cette approche permet non seulement de sécuriser des actifs numériques, mais aussi de soutenir une image de nation innovante dans le domaine des cryptomonnaies et de l’énergie renouvelable.

Source : nayibtracker.com

Les mouvements récents du portefeuille ont été analysés par le Fonds monétaire international (FMI). Selon un rapport publié en juillet 2025, aucune nouvelle acquisition directe n’a été réalisée depuis la fin de 2024.

Les ajustements constatés dans les réserves sont liés à des transferts internes entre portefeuilles gouvernementaux et non à de nouveaux achats.

Cette précision renforce la transparence des opérations et souligne la rigueur de la stratégie salvadorienne, démontrant que le pays préfère un contrôle interne strict à des actions impulsives sur le marché.

Cadre légal et perspectives pour les investisseurs

Le Salvador a également renforcé son cadre juridique autour du Bitcoin grâce à la nouvelle loi sur la banque d’investissement, promulguée en août 2025. Elle autorise les banques d’investissement agréées à détenir du Bitcoin et d’autres actifs numériques.

La loi cible les investisseurs sophistiqués disposant d’au moins 250 000 dollars de liquidités et impose un capital minimum de 50 millions de dollars pour les institutions financières souhaitant opérer dans ce secteur.

« Nous transformons le Salvador en un hub financier spécialisé, générant une réputation internationale, une confiance institutionnelle et de la compétitivité. » Dania González, députée salvadorienne – Source : elsalvador.com

Cette avancée légale ouvre la voie à une adoption plus large des cryptomonnaies. Elle permet aux investisseurs institutionnels de participer à l’écosystème Bitcoin tout en bénéficiant d’un cadre réglementaire clair et sécurisé.

Le Salvador confirme son rôle de pionnier dans l’intégration des actifs numériques à l’économie nationale, offrant un modèle qui pourrait inspirer d’autres pays.

La démarche montre que le pays ne se limite pas à accumuler des Bitcoins, mais crée un environnement propice à la croissance des investissements numériques.

En conclusion, la stratégie de Nayib Bukele et de son gouvernement illustre une approche mesurée et innovante face aux cryptomonnaies. Entre exploitation minière durable, revenus touristiques et cadre légal solide, le Salvador démontre qu’il est possible de construire un portefeuille Bitcoin national tout en minimisant les risques liés à la volatilité du marché.

Avec des réserves historiques et une législation avancée, le pays s’impose comme un acteur clé sur la scène mondiale des cryptomonnaies. Il offre également une feuille de route potentielle pour d’autres nations souhaitant suivre son exemple.

Source : elsalvador.com

