Michael Saylor : Bitcoin propulse sa fortune à 7,3 milliards $

Pour Résumer

Michael Saylor a vu sa fortune augmenter de près de 1 milliard de dollars cette année et c’est principalement grâce à l'ascension du Bitcoin.

Avec 659 739 BTC, sa stratégie d'accumulation a propulsé la valeur de l'entreprise à 72,9 milliards de dollars.

Classé 491e sur le Bloomberg Billionaire Index, Saylor rejoint les géants du crypto-espace.

Une montée en flèche de la valeur nette

Depuis le début de l’année, la fortune de Michael Saylor a augmenté de 15,8 %, atteignant 7,37 milliards de dollars. Cela correspond à une progression de 1 milliard de dollars en seulement quelques mois.

Une partie de ce gain est attribuée à l’ascension du titre de son entreprise, Strategy (MSTR), qui a vu son prix grimper de 12 % en 2025. Pourtant, ce n’est pas que l’action de Strategy qui propulse sa richesse, mais aussi l’accumulation massive de Bitcoin.

Pensez-vous que l’ascension de Bitcoin soit la clé de cette fortune croissante ?

La stratégie de Bitcoin derrière la réussite

Strategy détient aujourd’hui environ 659 739 BTC, soit 3,42 % de l’offre circulante de Bitcoin, une position impressionnante qui a propulsé la valeur de l’entreprise à 72,9 milliards de dollars. Pour Michael Saylor, sa stratégie d’accumulation agressive de Bitcoin ne modifie pas le marché, malgré l’ampleur de ses achats.

Cependant, l’inclusion de Strategy dans l’indice Bloomberg des milliardaires atteste de la solidité de cette approche. Le bitcoin continue de jouer un rôle central dans la réussite de Saylor.

La place de Saylor parmi les géants crypto

Saylor rejoint désormais des figures emblématiques du crypto-espace, comme Brian Armstrong de Coinbase et Changpeng Zhao de Binance, dans le prestigieux Bloomberg Billionaire Index.

Avec une fortune principalement en actions Strategy et une partie en cash, il est désormais classé 491e parmi les plus grandes fortunes mondiales. Cela souligne l’impact de Bitcoin dans la création de richesse pour ceux qui ont su voir son potentiel dès le début.

#Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy. — Michael Saylor (@saylor) September 18, 2020

Le Bitcoin a un immense pouvoir

L’ascension de Michael Saylor démontre l’immense pouvoir que possède Bitcoin dans la transformation de fortunes personnelles. Sa stratégie d’accumulation de Bitcoin pourrait bien inspirer d’autres investisseurs à suivre cette voie. Mais à quel point la dépendance à cette crypto reste-t-elle une stratégie à long terme ?

