Michael Saylor révolutionne Wall Street avec Bitcoin

La stratégie de trésorerie en bitcoins de Michael Saylor est désormais imitée par des entreprises à travers les États-Unis. Ces sociétés ont levé plus de 85 milliards de dollars en 2025.

Hyperliquid Strategies Inc. est en cours de création afin de détenir d’importantes réserves de HYPE, le jeton natif de la blockchain Hyperliquid. La société détiendra initialement 12,6 millions de jetons HYPE, d’une valeur de 583 millions de dollars.

Ensuite, elle déploiera au moins 305 millions de dollars supplémentaires pour acquérir des HYPE supplémentaires.

It all began with a quarter billion in bitcoin. pic.twitter.com/Ssbef084YQ

