New York crée son premier bureau dédié aux actifs numériques

Le lancement du bureau des actifs numériques

Le 14 octobre 2025, Eric Adams, maire de New York, signe l’Executive Order 57, créant le bureau des actifs numériques et de la blockchain. Effectivement, c’est le premier bureau municipal du genre aux États-Unis.

Dirigé par Moises Rendon, conseiller crypto depuis avril 2024, le bureau coordonne les politiques municipales. De plus, il collabore avec l’Office of Technology and Innovation pour aligner les initiatives. En outre, il rapporte directement au CTO Matthew Fraser.

Adams, connu comme le « Bitcoin Mayor » pour ses trois premiers salaires en crypto, voit dans ce bureau un moyen de faire de NYC la « capitale globale des actifs numériques ».

D’ailleurs, il vise à attirer talents et investissements. Effectivement, le bureau lancera une commission d’experts pour conseiller sur les projets.

En effet, cette création s’inscrit dans la vision d’Adams depuis 2021. De plus, elle suit le sommet crypto de Gracie Mansion en mai 2025. En outre, elle répond à la BitLicense de New York, souvent critiquée pour sa rigidité.

Objectifs et actions du bureau

Le bureau favorise l’innovation responsable en crypto et blockchain. Il coordonne les pilotes blockchain entre agences municipales. Effectivement, cela inclut des campagnes d’éducation sur les risques des actifs numériques.

De plus, il engage le secteur privé et les communautés pour identifier opportunités d’investissement. En outre, il promeut l’inclusion financière pour les populations sous-bancarisées.

Rendon, nommé directeur exécutif, souligne la sécurité et la confidentialité. D’ailleurs, le bureau travaillera avec partenaires fédéraux et étatiques pour des politiques accueillantes. Effectivement, il cible les initiatives conformes aux lois.

En effet, les premières actions incluent une commission d’experts et des pilotes blockchain. De plus, il vise à protéger les consommateurs. En outre, cela pourrait générer des emplois en tech crypto.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette initiative dope le marché. Bitcoin grimpe à 112 556 $, avec +2 % en 24 heures. Effectivement, la capitalisation crypto atteint 4 000 milliards de dollars.

Solana, à 205,75 $, gagne 2 %. De plus, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, la BitLicense reste un frein. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, Coinbase et Gemini, basées à New York, applaudissent. Effectivement, la confiance institutionnelle monte. En outre, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : NYC, capitale crypto ?

Ce bureau peut-il réaliser la vision d’Adams ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards de dollars d’ici 2027. Effectivement, il attire les talents.

De plus, des villes comme Miami observent. En outre, une BitLicense réformée pourrait suivre. D’ailleurs, 10 milliards de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis persistent. En effet, le shutdown US retarde les règles fédérales. De plus, des critiques sur la sécurité émergent.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, New York pourrait devenir la capitale crypto. La prudence s’impose pour les investisseurs.

