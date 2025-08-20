OKB en plein essor : plusieurs millions de jetons détruits, potentiel de hausse x100

Pour Résumer

Le burn de 65,26 millions de tokens et le lancement de X Layer ont renforcé la rareté de $OKB et son utilité.

$OKB, maintenant le token natif de X Layer, offre des transactions rapides et des frais faibles, tout en limitant l’offre totale à 21 millions de tokens.

Bien que la résistance autour de 130 $ freine momentanément la dynamique, $OKB reste un investissement à fort potentiel, avec un rendement possible de x100 à long terme.

Une stratégie à double impact : Burn et X Layer

Deux événements majeurs ont propulsé la hausse de $OKB : le burn de tokens et le lancement de X Layer. Le burn a enlevé 65,26 millions de tokens de la circulation. Ainsi, cela a créé une rareté artificielle qui a renforcé la valeur du token.

Simultanément, le rôle de $OKB a évolué. Alors, il est devenu le token natif de X Layer, une plateforme Ethereum Layer-2. De plus, il offre des frais proches de zéro et une compatibilité totale avec Ethereum.

Une rareté renforcée : Le burn a définitivement fixé une limite d’approvisionnement de 21 millions de tokens ; X Layer : La nouvelle plateforme promise par OKX permet des transactions plus rapides (5 000 TPS), avec des frais quasi inexistants ; Un modèle économique robuste : Ces ajustements rendent $OKB beaucoup plus attrayant à long terme, avec une offre limitée et une utilité accrue.

Potentiel de hausse x100 : une occasion à ne pas manquer

Avec ces changements stratégiques, $OKB a vu son prix grimper rapidement, atteignant un sommet historique au-delà de 130 $. Le marché a bien réagi, mais la résistance autour des 130 $ a temporairement freiné cette dynamique.

Malgré cela, le potentiel de hausse de $OKB reste énorme. D’ailleurs, la crypto offrirait un rendement possible de x100 si le prix atteint de nouveaux sommets dans les mois à venir. En gros, il pourrait offrir un rendement de x100 pourrait être à portée, ce qui attire l’attention des investisseurs à long terme. De plus, le token bénéficie également du soutien actif d’une large base de holders, ce qui pourrait soutenir la hausse.

Consolidation actuelle et perspectives futures

Bien que le prix se soit stabilisé autour de 123 $, cette consolidation fait partie d’un processus naturel permettant au marché d’absorber les nouveaux niveaux de prix. La zone des 120–122 $ reste un niveau de support crucial, et elle pourrait représenter une excellente opportunité d’achat avant une nouvelle ascension.

Les investisseurs doivent surveiller cette phase de consolidation, car elle pourrait offrir un point d’entrée stratégique avant la prochaine explosion de prix.

Support à 120–122 $ : Ce niveau a déjà absorbé la pression vendeuse à plusieurs reprises, ce qui montre sa solidité ;

Une opportunité à saisir avant la hausse

Le modèle de rareté renforcé par le burn et le lancement de X Layer met $OKB dans une position idéale pour une croissance à long terme.

Avec un potentiel de hausse de x100, $OKB représente l’une des opportunités les plus prometteuses sur le marché crypto !

Source : OKX

