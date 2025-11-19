Panne : Cloudflare a causé un blackout mondial des plateformes crypto

Pour Résumer

Un fichier défectueux chez Cloudflare a provoqué un blackout mondial touchant exchanges, DeFi et explorateurs blockchain.

Bitcoin, Ethereum et les blockchains sont restées fonctionnelles malgré les front-ends inaccessibles.

L’incident souligne la forte dépendance des plateformes crypto à des infrastructures centralisées.

Un incident rare qui a stoppé les géants du web

La panne a commencé à 12 h 48 (heure française). Cloudflare a publié un fichier de configuration bien trop lourd. Ce fichier, généré par son système de gestion des bots, a saturé ses serveurs. Du coup, le réseau mondial a commencé à rejeter des millions de requêtes.

Dans l’espace crypto, le chaos régnait. Des plateformes crypto comme BitMEX, Kraken, ou encore Blockchain.com ont subi des coupures. Certains sites ont affiché des erreurs 500, d’autres ne chargeaient plus du tout.

Même de grandes plateformes comme Coinbase ou Ledger ont montré des perturbations chez certains utilisateurs, même si leurs services de base sont restés fonctionnels.

Les explorateurs de blockchains, essentiels pour vérifier les transactions, ont aussi disparu. Etherscan et Arbiscan étaient injoignables. De plus, des protocoles DeFi majeurs comme Aave et des sites d’analyse comme DeFiLlama étaient hors service. Résultat, impossible de suivre ses investissements ou d’interagir avec les applications décentralisées. La situation était paradoxale.

Pourtant, il faut bien comprendre que seuls les sites web, les front-ends, étaient affectés. En arrière-plan, les blockchains continuaient de tourner. Bitcoin, Ethereum et les autres fonctionnaient parfaitement. En effet, les transactions étaient validées normalement. Les fonds des utilisateurs n’étaient absolument pas en danger.

Des plateformes paralysées pendant plusieurs heures

Cloudflare a publié un correctif vers 14 h 09 (heure française). Quelques minutes plus tard, les services Access et WARP sont revenus à la normale. À 13 h 42 (heure française), l’entreprise a déclaré l’incident officiellement résolu.

Au total, la perturbation a paralysé certains fronts end comme BitMEX et Kraken ont été perturbés près de 3 heures, ce qui reste long à l’échelle d’un exchange. La page de statut de Kraken montre d’ailleurs que l’accès a été rétabli.

Les données donnent l’ampleur du choc. Cloudflare protège plus de 24 millions de sites actifs. Selon des statistiques de début 2025, près de 19,3 % de tous les sites mondiaux dépendent de ses outils de sécurité. L’entreprise traite en moyenne 81 millions de requêtes HTTP par seconde. Avec un tel poids, un bug mineur peut donc produire un effet domino global.

Fait étonnant, tous les acteurs crypto n’ont pas souffert. Selon leurs communications publiques, Binance, OKX, Bybit, Crypto.com et KuCoin ont affirmé ne pas avoir été touchés. Ce contraste montre que certains services reposent moins sur Cloudflare, ou utilisent des configurations capables d’absorber une partie des défaillances.

La crypto face à ses vulnérabilités centralisées

Malgré l’idéal de décentralisation de la blockchain, l’accès à la crypto est très centralisé. Les sites web des exchanges et des explorateurs de blocs dépendent fortement de géants comme Cloudflare. Quand l’infrastructure centralisée vacille, le secteur crypto s’écroule en quelques minutes. C’est pourquoi cet incident est si préoccupant.

De plus, ce n’est pas le premier incident majeur récent. Un événement similaire s’est produit en octobre. À cette époque, une panne d’AWS ou Amazon Web Services avait déjà mis hors service des plateformes clés. La panne avait touché Robinhood, MetaMask et Coinbase. Ces pannes répétées mettent en lumière une vulnérabilité.

À la fin, l’incident est bien résolu, mais il restera un avertissement. Bien évidemment, l’industrie des actifs numériques doit revoir sa dépendance à un petit nombre de fournisseurs.

L’annonce de la dégradation a eu un impact immédiat. Les actions de Cloudflare ont d’ailleurs chuté de 3,5 % dans les transactions avant l’ouverture du marché (pre-market trading).

