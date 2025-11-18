Marché en alerte : Bitcoin oscille à 90 k $ et la peur atteint un niveau extrême

Pour Résumer

Le Bitcoin s’effondre sous les 90 000 $, plongeant le marché dans une zone de peur extrême.

Les sorties massives des ETF et la prudence institutionnelle renforcent l’instabilité du marché.

Les données on-chain révèlent un fossé entre super-whales en accumulation et détenteurs long terme en pleine vente.

Le sentiment de marché plonge vers la peur extrême

Le célèbre Fear & Greed Index, l’indice du sentiment du marché, a affiché 10/100, un niveau très rare ce samedi dernier. Ce score n’avait plus été aussi bas depuis la fin février. On entre donc clairement en zone de « peur extrême ». Les investisseurs réagissent vite, souvent trop vite, et cela pèse sur l’ensemble du marché.

Aujourd’hui, l’indice a connu une légère hausse à 15/100, un score encore très faible. Cela confirme une fois de plus ce climat oppressant. Quand l’indice tombe à ces niveaux, cela signifie que beaucoup vendent dans la précipitation. Cela montre aussi que l’incertitude gagne du terrain.

Dans ce même temps, Bitcoin tente de se stabiliser. Il a brusquement chuté sous les barres de 100 000 $. Les traders restent nerveux. Les nouvelles macroéconomiques n’aident pas. La Fed entretient le flou sur ses prochaines décisions. Forcément, cela renforce le malaise actuel.

Bitcoin cherche un point d’équilibre après une chute brutale

Depuis son pic supérieur à 126 000 $ début octobre, Bitcoin a perdu près de 28 %. Il a même chuté brièvement sous les 90 000 $. Cette baisse surprend, surtout après l’enthousiasme massif qui entourait les ETF spot et les flux institutionnels il y a encore quelques semaines.

Pourtant, certains experts se veulent optimistes. Des cadres de BitMine et Bitwise estiment, dans une interview de CNBC, que cette correction pourrait représenter une opportunité importante. Ils parlent même d’un creux « générationnel ». Selon eux, ce genre de période ouvre souvent la voie à une reprise forte, mais personne ne peut l’assurer.

Cependant, tout n’est pas rose. Les ETF spot enregistrent maintenant des sorties nettes de capitaux. Cela représente plusieurs milliards retirés du marché. Seulement pour les ETF Bitcoin, la sortie est de 1.1 milliard depuis lundi.

Les investisseurs institutionnels semblent donc beaucoup plus prudents. Ce recul montre que la confiance se fissure à plusieurs niveaux, pas uniquement chez les particuliers.

Et malgré tout cela, plusieurs analystes affirment que Bitcoin pourrait encore chercher un dernier support. Certains mentionnent même la zone dès 87 000 $. Le marché reste fragile, mais il reste aussi imprévisible.

Les données on-chain montrent un marché plus divisé que jamais

Les flux on-chain apportent un éclairage intéressant. Selon Glassnode, on observe une accumulation croissante chez les très gros investisseurs. Les super-whales, celles qui détiennent plus de 10 000 BTC, ont ajouté plus de 36 000 BTC depuis fin octobre. Et rappelons que les gros porteurs n’achètent pas à la légère.

Dans le même temps, les porteurs intermédiaires, ceux avec 100 à 1 000 BTC, réduisent leurs positions. On dirait qu’ils veulent éviter d’être pris dans une baisse prolongée.

Plus inquiétant encore, les détenteurs long terme ont vendu plus de 325 600 BTC en octobre. C’est énorme. Cette catégorie vend rarement. Leur décision indique donc une perte de conviction. Cela crée un climat étrange.

Le segment des memecoins, lui, est également touché. Dogecoin, en tête de liste, a perdu 5 % de sa valeur en un jour. Dans le top 10, des projets comme Pepe Node (PEPE) et Memecore anticipent mieux avec seulement une baisse entre 1 et 3 %.

Au passage, pour ceux qui aiment prendre un peu de plaisir tout en tentant leur chance, Pepe apparaît comme une option à surveiller, fun, populaire et remarquablement active.

