Panne majeure sur Polygon : perturbations et défis pour la blockchain

Pour Résumer

Polygon a subi un bug majeur et cela a ralenti la finalisation des transactions.

Ce problème a perturbé plusieurs dApps, puis a entraîné une chute de 4 %.

Malgré le déploiement d’un patch, des défis subsistent pour garantir la stabilité du réseau.

Bug et perturbation des transactions

La perturbation a été causée par un problème technique dans le réseau PoS de Polygon. Des nœuds clés, Bor et Erigon, ont échoué à produire des blocs sous certaines configurations, ralentissant considérablement la finalisation des transactions.

Au lieu des quelques secondes habituelles pour finaliser une transaction, celles-ci prenaient entre 10 et 15 minutes. Cette lenteur a entraîné une instabilité. Ainsi, cela a laissé les transactions vulnérables à des réorganisations ou inversions.

Les utilisateurs ont observé une absence de nouveaux blocs pendant plus de six heures. Plusieurs plateformes DeFi, comme TokenPocket, ont suspendu leurs transactions pour éviter des incohérences. Cette situation a causé une perte de confiance parmi les utilisateurs du réseau. En conséquence, le prix de son token a chuté de 4 %, portant sa baisse annuelle à plus de 30 %.

Quelles sont les conséquences sur la DeFI et les dApps ?

Le bug a perturbé plusieurs services RPC qui sont cruciaux pour les dApps et DeFi. Ces services transmettent des données et des transactions, mais avec des erreurs. En conséquence, de nombreuses applications ont subi des interruptions dues à des retards d’accès.

Polymarket, une plateforme de prédiction très populaire sur Polygon, a aussi été affectée. Elle a amplifié l’inquiétude des traders quant à la fiabilité du réseau.

La finalité des transactions, un pilier essentiel de la sécurité sur les blockchains, a été remise en cause. En effet, sans finalité rapide, les échanges et dApps ont dû suspendre des dépôts ou retarder des transactions. Cela a provoqué des frustrations et des désillusions parmi les utilisateurs.

UPDATE: Temporary Delay in Finality While the chain continues to run and blocks and checkpoints are produced, there is currently a 10-15 minute delay in finality due to a milestone issue. We have identified a fix, and it is being rolled out to all validators and service… — Polygon Foundation (@0xPolygonFdn) September 10, 2025

Les réponses et défis à gérer

Suite à ces perturbations, l’équipe de développement de POL a déployé un patch afin de résoudre le problème. Les nœuds ont été redémarrés, permettant de rétablir la production de blocs ainsi que la stabilité du réseau.

Cependant, ce souci met en avant les défis que Polygon doit surmonter pour garantir la fiabilité de ses mises à jour récentes. Ce sont notamment la mise à jour Heimdall v2, qui visait à réduire les délais de finalité à seulement cinq secondes.

Cette mise à jour a pour objectif d’améliorer la coordination entre les validateurs et d’augmenter la vitesse du réseau. Toutefois, les répercussions actuelles montrent que davantage de travail est nécessaire pour garantir la stabilité de la blockchain à grande échelle.

Polygon continue de collaborer étroitement avec les opérateurs de nœuds.

We’re excited to adopt the @chainlink standard on @0xPolygon to power secure cross-chain transfers of https://t.co/ByL6BQF5ll (SDL) wrapped liquid staking token, wstPOL. Chainlink CCIP and Price Feeds enable SDL to unlock liquidity for LSTs across the onchain economy. Moving… https://t.co/3Xxh54slfs — stake.link (@stakedotlink) September 10, 2025

Entre optimisme et défis

En matière de scalabilité, Polygon est une solution de premier choix. Les développeurs ont très vite travaillé sur le projet pour apporter des optimisations significatives. En outre, la mise à jour Heimdall v2 reste une étape clé pour améliorer la fiabilité du réseau.

Néanmoins, cet incident majeur rappelle à l’univers crypto que même les projets les plus avancés peuvent rencontrer des défis techniques. Polygon est-il un réseau qui saura surmonter ces défis ? Maintiendra-t-il sa position sur le marché crypto face aux autres réseaux Layer-2 ?

La capacité de l’équipe de développement à gérer ces incidents et à maintenir la confiance du marché sera déterminante dans les mois à venir.

