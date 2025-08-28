Pour Résumer

Philippines budget sur Polygon en vue.

Transparence totale pour fonds publics.

MATIC et altcoins surfent le bull run.

Philippines : Polygon pour budget transparent

Les Philippines innovent en gouvernance. Le Department of Budget and Management (DBM) déploie un système sur Polygon pour enregistrer les Special Allotment Release Orders (SAROs) et Notices of Cash Allocation (NCAs).

Par ailleurs, ce portail blockchain.dbm.gov.ph permet aux citoyens de vérifier les documents via QR codes ou numéros, assurant une immutabilité totale.

Effectivement, lancé en juillet 2025 avec BayaniChain et ExakIT, il combat la fraude et les deepfakes via des hashes cryptographiques.

Par ailleurs, Polygon, avec ses 100 000 TPS et frais bas à 0,01 €, s’impose comme choix scalable. Effectivement, 3,2 millions d’utilisateurs crypto locaux profitent déjà, avec 17 exchanges régulés par la BSP. Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens. Effectivement, ce système, partie de Project Marissa depuis 2023, utilise des NFTs pour mint les documents.

Par ailleurs, malgré un outage bref sur Heimdall v2 de Polygon, le déploiement s’est fait sans heurt. Effectivement, cela positionne les Philippines comme pionnier asiatique.

Par ailleurs, le sénateur Bam Aquino pousse pour étendre à tout le budget, rendant chaque peso traceable. Ce partenariat avec Polygon dope MATIC à 0,50 € (+15 %).

Effectivement, la transparence attire les institutionnels, avec 1,5 milliard d’euros en ETF. Par ailleurs, ce modèle inspire l’Indonésie et la Malaisie. Les citoyens vérifient en temps réel, renforçant la confiance publique.

Expansion vers un budget fully on-chain

La proposition Aquino change la donne. Effectivement, au Manila Tech Summit, il appelle à un budget national sur blockchain, premier au monde.

Par ailleurs, cela étendrait le système DBM à tous les fonds, via Prismo pour la confidentialité. Effectivement, BayaniChain gère l’orchestration, connectant ADRS au ledger Polygon.

D’ailleurs, Ethereum à 4 214 € (+24,9 %) bénéficie de cette compatibilité EVM. Solana à 184 € (+10 %) et Chainlink à 18 € (+12 %) surfent sur la DeFi, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Effectivement, XRP à 3,65 € (+16 %) vise 7 € via paiements cross-border. Par ailleurs, Avalanche à 36 € (+10 %) accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

De plus, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, boostant la confiance. Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Cardano à 0,85 € (+8 %) gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Par ailleurs, ce full on-chain rendrait chaque allocation vérifiable, luttant contre la corruption.

Perspectives : un boom pour Polygon et altcoins

Ce projet change tout. Effectivement, un budget on-chain pourrait injecter 2 milliards d’euros en adoption Polygon. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Les ETF altcoins, attendus au Q3 2025, injectent 2 milliards d’euros. Par ailleurs, des hubs comme Singapour avec 15 licences blockchain alimentent l’optimisme.

