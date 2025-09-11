Pour Résumer

Des contrats à terme pour simplifier la gestion de Bitcoin et d’Ethereum

Cboe, la plateforme de dérivés, affiliée au Chicago Board Options Exchange, annonce ce mardi le lancement du produit pour le 10 novembre, sous réserve d’approbation réglementaire.

Ces futures continus sur Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) offriront aux traders américains des contrats uniques à échéance longue de 10 ans, réduisant le besoin de rouler les positions et simplifiant leur gestion.

En effet, contrairement aux contrats à terme classiques, ils fonctionnent comme des contrats perpétuels, c’est-à-dire sans date d’expiration. Par conséquent, ils sont très populaires sur les plateformes offshore et en DeFi.

Cboe aligne ces contrats sur les prix spot de BTC et ETH, utilise un financement transparent et règle les positions en numéraire.

« Les contrats perpétuels ont connu une forte adoption sur les marchés offshore. Cboe apporte désormais cette utilité à notre bourse réglementée aux États-Unis », déclare Catherine Clay, directrice mondiale des dérivés chez Cboe.

Selon Kaiko, les perps représentent 68 % du volume total de trading sur Bitcoin en 2025. L’open interest sur les contrats perpétuels crypto atteint 876 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.

Les traders retrouvent le sourire grâce à la baisse des taux US

Dans un post publié mardi sur X, Santiment observe que la chute du Bitcoin (BTC à 112 663 $) et la phase de correction des altcoins ont intensifié les discussions autour de la vente, d’un effondrement du marché ou d’un retour du bear market.

Dimanche, le sentiment du marché est passé en zone “Fear”, indiquant que les investisseurs se sont temporairement mis en retrait. Depuis lundi, l’indice Crypto Fear & Greed est revenu en territoire “Neutral”, après plusieurs jours de peur et une moyenne “Greed” le mois précédent.

😱 Traders have changed their tunes, swinging more and more negative with expectations of Bitcoin falling back below $100K, Ethereum back below $3.5K, and altcoins going through a retrace period. As markets move opposite to the crowd's expectations, these couple of weeks of FUD… pic.twitter.com/Crh9sw00Bw — Santiment (@santimentfeed) September 9, 2025

Mais ce climat baissier pourrait rapidement s’inverser. La reprise du Bitcoin et la perspective d’une baisse des taux d’intérêt aux États-Unis alimentent cet optimisme. Plusieurs institutions financières anticipent au moins deux baisses de taux par la Réserve fédérale en 2025.

Pav Hundal, analyste principal chez le courtier australien Swyftx, affirme qu’une baisse, même minime, pourrait être le prochain catalyseur clé de positivité. Il ajoute que les inquiétudes liées aux marchés obligataires et aux offres d’emploi ont attiré l’attention des investisseurs, et que le marché se réajuste avec une correction saine après une période d’euphorie.

Charlie Sherry, directeur financier de BTC Markets, note que le sentiment des traders tend à basculer dans les extrêmes. Selon lui, lorsque les traders deviennent excessivement baissiers, cela marque souvent la fin du mouvement plutôt que son début. De plus si le Bitcoin repasse au-dessus des 117 000 $, le sentiment pourrait rapidement se retourner.

Les trésoreries crypto relancent le bull run

Sherry évoque également un autre facteur susceptible de raviver l’optimisme : les trésoreries crypto. Certaines entreprises se lancent dans une course à l’accumulation. Lundi, la société Forward Industries a annoncé avoir sécurisé 1,65 milliard de dollars en cash et stablecoins pour lancer une stratégie de trésorerie axée sur Solana (SOL à 221,18 $).

Il pense que le potentiel de rendement existe dans la stratégie Solana, même si les gains pourraient être plus compressés que ceux observés avec Ether ; c’est une tendance à surveiller qui pourrait inverser le sentiment.

Enfin, CK Zheng, cofondateur de ZX Squared Capital, rappelle que septembre est historiquement le mois le plus faible en termes de rendement boursier, ce qui pousse naturellement les investisseurs à la prudence.

Il estime toutefois que ce climat négatif est transitoire, et que l’évolution dépendra d’indicateurs comme l’indice des prix à la consommation (CPI), l’indice des prix à la production (PPI), ainsi que de l’impact des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump.

Par le passé, l’annonce de ces tarifs avait fait chuter les prix des cryptomonnaies, et le marché avait de nouveau plongé lors de leur mise en œuvre.

Ces nouveaux futures continus adoptent une structure différente des précédents contrats Bitcoin lancés par Cboe en 2017. Ce lancement marque le retour de Cboe dans l’expansion des produits dérivés crypto, après une période de retrait.

Les régulateurs américains ont longtemps bloqué ce type de produit, mais adoptent une approche plus favorable sous l’administration Trump, ouvrant la voie à davantage de dérivés crypto.

Cboe ne fait pas figure de pionnier : Bitnomial a lancé les premiers perps crypto aux États-Unis en avril, suivi par Coinbase, qui a proposé ses nano Bitcoin Perpetual Futures et nano Ether Perpetual Futures dès juillet.

Source : Coingecko

