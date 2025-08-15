PayPal et BlackRock vont-ils faire plonger $ARB ?

Pour Résumer

Arbitrum se distingue par ses "optimistic rollups", offrant des frais bas, des transactions rapides et une compatibilité parfaite avec l'EVM.

Malgré une attaque en juillet 2023, Arbitrum conserve une base solide avec plus d'un million de détenteurs et un TVL de 3,36 milliards de dollars.

L'adoption institutionnelle croissante et des partenariats avec PayPal et Robinhood renforcent la position d'Arbitrum sur le marché.

Les moteurs de la croissance d’Arbitrum

Arbitrum utilise des optimistic rollups pour scaler Ethereum, offrant des frais bas et des confirmations rapides. Arbitrum gère des milliers de transactions par seconde tout en restant compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

Chaque dApp Ethereum fonctionne parfaitement sur Arbitrum, sans nécessiter de modification de code. Arbitrum continue de se renforcer avec des améliorations technologiques et des partenariats stratégiques clés.

En juillet 2023, une attaque a exploité une vulnérabilité sur GMX, drainant 42 millions de dollars d’Arbitrum. Malgré cet incident, Arbitrum maintient une solide base, avec plus d’un million de détenteurs et 3,36 milliards de TVL. Le réseau surpasse régulièrement ses concurrents comme Optimism et zkSync.

Excited to have the Arbitrum ecosystem present in @gemini’s new wallet https://t.co/1nl0clurfy — Arbitrum (@arbitrum) August 14, 2025

Les spéculations autour de nouveaux partenariats financiers

Les spéculations autour de partenariats avec des géants financiers comme PayPal et Robinhood boostent la confiance des investisseurs. PayPal a annoncé l’intégration d’Arbitrum pour son stablecoin PYUSD, augmentant ainsi l’utilisation et la liquidité du réseau.

Les améliorations continues pour renforcer la performance

Arbitrum continue de se concentrer sur l’amélioration de sa performance, notamment avec la mise à jour Timeboost lancée en avril 2025. Cette mise à jour accélère les transactions, améliorant ainsi l’efficacité globale du réseau Arbitrum.

En juillet 2025, le DAO a approuvé 14 millions de dollars pour des audits de sécurité, garantissant la protection.

Adoption institutionnelle croissante

L’adoption institutionnelle est en forte hausse. BlackRock a étendu sa plateforme de fonds tokenisés, BUIDL, à Arbitrum, ce qui montre l’intérêt croissant des acteurs traditionnels pour ce réseau. De plus, Offchain Labs, le développeur principal d’Arbitrum, a acquis ZeroDev pour améliorer l’infrastructure des portefeuilles de contrats intelligents.

L’évolution du prix d’Arbitrum : une montée suivie de résistance

Le mouvement récent du prix de $ARB montre une percée significative après une longue période de stagnation. À partir d’août, $ARB a franchi les moyennes mobiles de 20, 50 et 100 périodes sur le graphique en 4 heures, marquant un changement clair de direction.

Cependant, cette ascension a rencontré une forte pression de vente autour de 0,5670 $. La montée rapide a été alimentée par un pic d’activité de trading. Depuis, $ARB a connu une résistance autour de 0,56–0,57 $.

Analyse des données de dérivés et pression des ventes

Les données des dérivés sur Coinglass montrent une hausse de 188,76 % du volume de trading, atteignant 2,79 milliards de dollars. Toutefois, l’intérêt ouvert a diminué de 3,55 %. Cette tendance suggère que de nombreux investisseurs ont clôturé leurs positions longues, entraînant une pression à la vente.

Les perspectives pour $ARB

Si $ARB parvient à maintenir un support dans la plage de 0,48–0,50 $, la tendance haussière pourrait reprendre. Sinon, une correction plus importante vers la zone de rupture sous 0,44 $ devient possible.

Source : Crypto News

