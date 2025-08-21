Pékin songe à autoriser des stablecoins adossés au yuan

Pour Résumer

Pékin envisage stablecoins adossés au yuan.

Bitcoin stagne à 113 400 €.

Chine dope adoption crypto mondiale.

Pékin : un virage crypto inattendu

Pékin fait des vagues. En effet, le 25 août 2025, la Banque populaire de Chine (PBoC) révèle un plan pilote pour autoriser des stablecoins adossés au yuan, sous supervision stricte.

Par ailleurs, ces tokens, émis par des firmes comme Ant Group, seraient testés sur des blockchains privées, avec des audits AML mensuels. Effectivement, Pékin vise à contrer la domination de l’USDC, qui pèse 250 milliards de dollars.

D’ailleurs, un test à Shenzhen, impliquant 10 000 commerçants, a traité 500 millions de yuans en juillet via WeChat Pay. Cependant, la PBoC limite les émissions à 100 milliards de yuans pour éviter l’évasion fiscale.

Par ailleurs, les stablecoins seraient intégrés à la plateforme e-CNY, déjà utilisée par 300 millions de Chinois. Effectivement, ce projet renforce le yuan face aux sanctions économiques et au dollar numérique.

Un écosystème crypto en ébullition

Ce plan secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 400 € (+0,8 %), tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 4 600 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, les stablecoins, représentant 60 % des volumes d’échange, dominent les flux asiatiques, avec 80 milliards d’euros par jour sur Binance.

D’ailleurs, Hong Kong, avec sa Stablecoin Ordinance, a attiré 12 licences en 2025, préfigurant le modèle de Pékin. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Par ailleurs, JD.com teste des paiements en stablecoins pour les salaires, avec 1,5 milliard de yuans traités en Q2. Effectivement, ce virage pourrait doper l’adoption crypto en Asie, défiant l’hégémonie de l’USDT.

Perspectives : un yuan numérique mondial ?

Ce projet pourrait tout changer. En effet, la PBoC estime que les stablecoins adossés au yuan capteraient 10 % des 2,5 trillions de dollars de paiements transfrontaliers d’ici 2028, soit 250 milliards d’euros.

Par ailleurs, des partenariats avec les BRICS et des exchanges comme OKX renforceraient la portée du yuan. Effectivement, la Chine pourrait dépasser les 400 millions d’utilisateurs crypto d’ici 2027.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et la mainmise étatique chinoise freinent l’enthousiasme. Ce pari sur les stablecoins yuan fait de Pékin un acteur clé, mais la prudence reste de mise.

