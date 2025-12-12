Comment Pepe Node fait ce que le jeu crypto de Trump n’ose pas

Pour Résumer

Le jeu Trump Billionaires Club met en avant une expérience Web3 largement facultative, soulevant des doutes sur sa réelle dimension GameFi.

PepeNode propose un modèle mine to earn natif Web3 où chaque décision impacte directement l’économie du jeu.

Avec une offre déflationniste et une prévente limitée dans le temps, le projet se positionne comme un candidat sérieux à une économie GameFi durable.

Deux visions du jeu crypto opposées

Une nouvelle incursion dans l’univers crypto portant le nom du président américain Donald Trump a récemment fait la une. Mais en y regardant de plus près, le lancement affiche plusieurs particularités inhabituelles pour un projet présenté comme “Web3”.

Les joueurs peuvent en effet ignorer totalement la composante crypto, ce qui donne davantage l’impression d’un jeu Web2 habillé de blockchain que d’une véritable expérience Web3.

PepeNode (PEPENODE) adopte une approche radicalement opposée. Ici, le jeu est entièrement natif Web3, avec une blockchain qui constitue la colonne vertébrale de l’ensemble du système. Plutôt que de recycler les modèles play to earn défaillants qui ont contribué à la chute d’Axie, de StepN ou encore de certains jeux Telegram l’an dernier, PepeNode prend une autre direction.

Le projet introduit ce qu’il présente comme le premier modèle de memecoin mine to earn de la crypto. Un concept pensé dès le départ pour durer, et non pour brûler les étapes.

Là où beaucoup de projets tâtonnent prudemment autour du GameFi, PepeNode fait le choix de s’y engager pleinement. Si le GameFi doit évoluer, affirme l’équipe, il doit le faire sur des bases solides.

Pour les investisseurs souhaitant soutenir ce qui pourrait devenir la première économie de jeu crypto réellement durable, la prévente est actuellement accessible à $0.0011873 par PEPENODE.

Cette fenêtre reste toutefois limitée. PepeNode a récemment annoncé la fin de sa prévente dans 27 jours. Une fois ce délai écoulé, PEPENODE ne sera disponible que sur les exchanges, avec des prix qui pourraient ne jamais revenir aux niveaux actuels.

Quand l’expérience de jeu se détache totalement de la blockchain

Un post publié récemment par le compte X TrumpMeme a annoncé l’ouverture des pré-inscriptions pour un jeu sous licence à l’effigie de Trump. Baptisé Trump Billionaires Club, le site officiel met en scène Trump dans un rôle rappelant The Apprentice.

Le gameplay repose sur des lancers de dés et l’acquisition de propriétés. Le joueur peut aussi faire des incursions sur le marché boursier. Fait plus surprenant, le marché crypto est soigneusement évité. La progression, volontairement tape à l’œil, pousse le joueur vers le statut de “high roller”.

Les joueurs se voient promettre la possibilité de “vivre le style de vie des high rollers en fonçant pour devenir l’ultime milliardaire TRUMP”, l’argument central restant toutefois la chance de remporter une part d’un pool de $1 million en tokens Official Trump (TRUMP).

Le jeu s’appuie sur Open Loot pour distribuer des objets de collection numériques, un mécanisme que les habitués de la crypto reconnaîtront comme du Web2.5 classique, simplement enveloppé dans un discours Web3. Mais un examen plus attentif du site révèle un point clé : l’intégralité du jeu fonctionne parfaitement sans blockchain.

En pratique, l’intégration Web3 est explicitement optionnelle. Les joueurs peuvent effectuer des transactions en monnaies non crypto sans aucune contrainte. Dès lors, lorsque le jeu promet “Votre empire, on chain”, une question s’impose : que reste-t-il réellement on chain si tout fonctionne off chain ? Où se situe exactement cet “empire” ?

Cela montre clairement que le jeu, aussi divertissant soit il, ne cherche pas à résoudre les problèmes structurels auxquels le GameFi est confronté depuis des années. Ce sont pourtant ces mêmes failles qui ont attiré des millions de nouveaux utilisateurs vers la crypto via le jeu, avant de les voir repartir tout aussi vite lorsque les économies de tokens se sont effondrées.

Si le gaming blockchain veut réellement avancer, ces problèmes doivent être traités à la racine. Et aujourd’hui, le projet qui s’y attaque frontalement n’est pas un Monopoly relooké, mais l’écosystème mine to earn que développe PepeNode.

Le minage comme mécanique centrale

PepeNode repose sur une idée simple : transformer le minage crypto en un jeu virtuel. Mais dès que l’on dépasse la surface, il devient clair que le projet cherche à démonter méthodiquement l’architecture fragile de l’ancien GameFi.

Le gameplay ne repose pas sur des cycles répétitifs de clics, de tapotements ou de courses en boucle. À la place, le joueur hérite d’une salle serveur vide et hors service, avec un message implicite très clair : “Construis quelque chose qui tient debout”.

Chaque action, qu’il s’agisse d’acheter des nœuds ou d’améliorer une infrastructure, se fait en PEPENODE, et chaque choix a des conséquences concrètes. Une mauvaise combinaison de nœuds rend l’installation instable et inefficace. Une bonne configuration change la dynamique.

Elle transforme progressivement le système en une machine à produire des tokens. Un mécanisme qui rappelle une ferme bien réglée. On se rapproche davantage d’une logique d’ingénierie que d’un simple jeu, et c’est précisément l’objectif.

Contrairement aux jeux simplement affublés d’un autocollant “Web3” et d’un habillage marketing, PepeNode prend la notion de simulation au sérieux. L’équipe tease déjà des mécaniques inspirées des contraintes réelles du minage, comme les pics de chaleur, la consommation électrique ou la stabilité des systèmes. Toute la complexité, sans faire exploser la facture d’électricité.

Les joueurs gagnent effectivement des pepenode grâce à leurs installations. Mais le rôle du token va bien au-delà d’une simple récompense. Plus les tokens sont dépensés en jeu pour optimiser une infrastructure, plus les probabilités de débloquer des récompenses de niveau supérieur augmentent.

Ces récompenses peuvent notamment prendre la forme d’actifs issus de memecoins majeurs comme Pepe (PEPE) ou Fartcoin (FARTCOIN).

Point central du modèle, chaque amélioration consomme également du PEPENODE, et 70 % de ces tokens sont retirés définitivement de la circulation. La progression ne gonfle donc pas l’offre, elle la réduit. Plus l’activité en jeu augmente, plus PEPENODE devient rare.

Ce mélange de construction stratégique et de dépenses significatives change la nature du jeu. L’ajout de récompenses crypto recherchées renforce encore cette dynamique. C’est pour cette raison que PepeNode est présenté comme un sérieux candidat au premier modèle GameFi réellement conçu pour durer.

Plus que 27 jours pour acheter PEPENODE

Tant que la prévente reste ouverte, les premiers soutiens peuvent sécuriser des PEPENODE. Et ce, tout en contribuant directement au développement du jeu. Les tokens sont accessibles via le site officiel de prévente PepeNode, avec des paiements possibles en ETH, BNB, USDT sur ERC 20 ou BEP 20, ainsi que par carte bancaire.

Les acheteurs peuvent se connecter avec la plupart des portefeuilles majeurs, dont Best Wallet, souvent cité comme l’un des portefeuilles crypto et Bitcoin les plus complets du moment. PepeNode est déjà mis en avant dans le flux “Upcoming Tokens” de Best Wallet, permettant aux utilisateurs d’acheter, de suivre puis de réclamer leurs tokens directement depuis l’application.

Le smart contract du projet a par ailleurs été entièrement audité par Coinsult, renforçant la confiance des premiers participants quant à la sécurité et à l’intégrité du code.

Pour suivre l’évolution du projet, PepeNode est présent sur X et Telegram.

Découvrir Pepe Node

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.