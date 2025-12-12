LIVE – Marché crypto en difficulté mais Bitcoin, Ethereum et XRP en légère hausse – Toute l’actualité du 12 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin remonte autour de 92 000 $, mais reste coincé dans une zone de forte volatilité.

Ethereum récupère plus rapidement que BTC, porté par des flux plus solides.

XRP reste bloqué autour des 2 $, sans catalyseur clair à court terme.

Bitcoin retrouve les 92 000 $, mais le marché reste nerveux

Après avoir brièvement glissé sous les 90 000 $ la veille, Bitcoin a repris un peu de hauteur ce 12 décembre, évoluant autour de 92 300 $. Cette remontée de plus de 2 % en une journée montre que les acheteurs restent présents sur les niveaux jugés attractifs, mais elle ne suffit pas à restaurer une vraie tendance haussière.

Cependant, le contexte reste pour le moins délicat. En effet, la volatilité est toujours là et s’accompagne d’allers-retours rapides entre 90 000 $ et 94 000 $, signe clair d’un marché hésitant. La récente baisse des taux de la Fed était largement anticipée, ce qui explique pourquoi le rebond reste mesuré.

En l’état, Bitcoin évolue dans un couloir étroit, coincé entre un support clé autour de 89 000 $ et une résistance proche des 95 000 $. Tant qu’aucun catalyseur ne vient casser cette zone, le marché devrait continuer à osciller.

Ethereum montre plus de résilience que Bitcoin

De son côté, Ethereum a mieux encaissé la secousse de la veille. Après être retombé autour de 3 180 $ le 11 décembre, l’ETH est repassé ce vendredi au-dessus de 3 200 $, flirtant avec les 3 250 $. La reprise reste modeste, mais elle est plus nette en pourcentage que celle de Bitcoin.

Cette meilleure tenue s’explique en partie par des flux entrants plus réguliers sur Ethereum, notamment du côté institutionnel, ainsi que par une perception plus constructive à moyen terme. Sans exploser, ETH donne l’impression de récupérer plus vite après chaque correction, ce qui renforce son image d’actif plus résilient dans cette phase de marché hésitante.

Cela dit, là aussi, la prudence domine. Sans regain clair de volumes ou nouvelle positive majeure, Ethereum pourrait rapidement reperdre du terrain si Bitcoin venait à faiblir de nouveau.

XRP s’accroche aux 2 $, dans un marché sans direction

En ce qui concerne XRP, la situation reste presque figée. Après un passage sous les 2,00 $ la veille, le token évolue désormais à 2,04 $, sans véritable élan. La progression existe, mais elle reste faible.

XRP évolue dans un passage très serré, presque verrouillé, autour du seuil psychologique des 2 $, devenu le point d’équilibre du marché. Tant que ce niveau tient, la structure résiste et le scénario d’une dégradation plus nette est écarté. En face, rien de décisif. Aucun signal clair ne suggère une accélération haussière proche.

En définitive, les hausses existent, mais elles restent modestes. Le marché crypto demeure fragile sur le plan structurel. La capitalisation tient autour de 3 200 milliards de dollars, sans véritable entrain.

Le sentiment, lui, reste prudent, loin d’un retour clair de la confiance. La baisse des taux de la Fed, déjà intégrée par les marchés, n’a pas suffi à relancer durablement l’appétit pour le risque.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

