Ethereum monte en flèche : vers une vague massive d’altcoins

Ethereum : le moteur de l’altseason

Ethereum fait des étincelles. En effet, avec une hausse de 6,2 % en 24 heures, l’ETH atteint 3 950 €, porté par l’upgrade Dencun de 2024, qui a réduit les frais à 0,75 € par transaction.

Par ailleurs, les rollups comme Arbitrum et Optimism traitent 2,7 millions de transactions quotidiennes, renforçant la scalabilité. Ce dynamisme attire les investisseurs institutionnels.

D’ailleurs, les ETF Ethereum ont capté 4,2 milliards d’euros d’inflows nets en 2025, selon Bernstein Research. Effectivement, l’ETH/BTC ratio, à 0,036, progresse de 38 % en un mois, signalant un appétit pour les actifs risqués.

Des analystes, comme Michaël van de Poppe, prédisent une altseason avec des gains de 200 à 500 % pour les altcoins d’ici octobre. Cependant, l’ETH reste volatile, avec un RSI à 68, frôlant la zone surachetée.

Le marché s’emballe pour les altcoins

Cette montée d’Ethereum secoue l’écosystème. Le Bitcoin, à 119 500 €, gagne 1,8 %, mais la capitalisation totale du marché crypto bondit de 2,9 % à 4 100 milliards d’euros.

Par ailleurs, des altcoins comme Solana (+7,1 % à 182 €) et XRP (+12 % à 2,80 €) surfent sur la vague. Dogecoin, à 0,23 €, reste en lice, bien que freiné par un manque de fondamentaux.

D’ailleurs, des memecoins comme Maxi Doge, en presale à 0,002 €, attirent l’attention avec des promesses de x50 sur Ethereum Layer-2. Effectivement, leur hype communautaire dope l’intérêt, mais leur volatilité exige prudence.

Cependant, la domination du Bitcoin, à 53,8 %, recule légèrement, signe d’une rotation des capitaux vers les altcoins, comme en 2021.

Par ailleurs, des risques subsistent. Un piratage de 30 millions d’euros en juin 2025 a secoué la DeFi, et une correction du Nasdaq, en hausse de 1,5 % à 17 800 points, pourrait freiner l’élan.

Effectivement, l’ETH doit dépasser les 4 000 € pour confirmer une cassure haussière.

Perspectives : un bull run historique ?

Ce rally d’Ethereum pourrait déclencher une altseason légendaire. En effet, les analystes visent un ETH à 8 000 € d’ici fin 2025, dopé par 95 milliards d’euros verrouillés en DeFi.

Par ailleurs, des altcoins comme Solana pourraient atteindre 500 €, et XRP viser 8 € si la clarté réglementaire s’améliore. Effectivement, l’adoption institutionnelle, avec 5 % des portefeuilles financiers alloués aux cryptos, soutient cette vague.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des tokens comme Cardano.

Cependant, la volatilité reste un piège : un ETH à 4 000 € mettrait 817 millions d’euros de shorts en danger. Cette montée d’Ethereum pourrait transformer 100 € en milliers, mais la prudence est reine.

