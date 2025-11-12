PepeNode : Ce nouveau jeu crypto rend-il le staking traditionnel obsolète ?

Pour Résumer

PepeNode remplace le staking traditionnel par un modèle "mine-to-earn" interactif.

Une opportunité d'investissement anticipée : La prévente en cours offre un prix bas fixe à 0,0011454 $ par jeton.

Il est possible d'acheter via plusieurs méthodes et de générer des revenus immédiats (APY à 609%).

Une révolution virtuelle qui permet de gagner des cryptomonnaies par le jeu

La fin du staking? Au lieu de dépendre de setups de minage coûteux ou de pools de staking variables, PepeNode transforme l’intégralité du processus en une expérience virtuelle. Ainsi, les joueurs peuvent gagner de la cryptomonnaie réelle via un gameplay stratégique.

Puisqu’il s’agit d’un jeu, les joueurs contrôlent eux-mêmes leur rendement. Vos revenus ne dépendent pas de la participation fluctuante d’un pool de staking, mais bien de l’efficacité avec laquelle vous gérez votre opération minière virtuelle.

Chaque décision que vous prenez, de l’allocation des ressources à la modernisation du système, détermine le montant de crypto que vous générez.

Il s’agit d’une approche inédite pour gagner dans le Web3. Cette initiative rend le minage accessible à nouveau et supprime les barrières qui excluaient les investisseurs particuliers.

Qui plus est, il ne reste plus que deux jours pour rejoindre la prévente. Les joueurs peuvent donc sécuriser des jetons PEPENODE au prix de 0,0011454 $ chacun avant que les prix n’augmentent lors du prochain tour.

Le Staking pourrait connaître une hausse, mais il devient rapidement dépassé

On s’attend à une augmentation soudaine de la participation au staking sur les grandes blockchains de type Proof-of-Stake (PoS), comme Ethereum et Solana. Cette tendance fait suite à la nouvelle approbation du Trésor américain, qui permet aux fonds crypto régulés de générer des revenus via le staking.

Le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a confirmé cette décision. Il a déclaré qu’elle offre aux produits négociés en bourse (ETP) crypto une voie claire pour stake des actifs numériques et partager les récompenses avec leurs investisseurs particuliers.

Today @USTreasury and the @IRSnews issued new guidance giving crypto exchange-traded products (ETPs) a clear path to stake digital assets and share staking rewards with their retail investors. This move increases investor benefits, boosts innovation, and keeps America the… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 10, 2025

Jusqu’à présent, les fonds réglementés, comme les ETP et les trusts crypto, ne pouvaient que détenir des actifs numériques sans pouvoir les staker. Ce nouveau cadre change la donne en ouvrant la porte aux institutions : elles peuvent désormais générer des revenus tout en contribuant à sécuriser les réseaux qu’elles soutiennent.

C’est une avancée majeure pour les institutions. En revanche, pour l’investisseur lambda, le staking commence à perdre de son attrait. Les rendements sont essentiellement fixes, indexés sur l’inflation des jetons et dépendants de la fiabilité des validateurs et du taux de participation global.

En clair, il est impossible d’influencer réellement ses gains : on se contente de verrouiller ses jetons et d’attendre.

Bien entendu, l’objectif premier du staking est de sécuriser la blockchain. On peut le considérer comme la phase évolutive qui succède au minage Proof-of-Work (PoW). Ce dernier nécessitait des capitaux et une énergie considérable simplement pour concourir aux récompenses de bloc.

Avec le minage, plus votre puissance de calcul était importante, plus vos chances de gain l’étaient aussi, mais les obstacles à l’entrée étaient énormes.

Il est vrai que le staking reste bien plus accessible. Pour autant, il laisse peu de place à l’optimisation individuelle.

C’est précisément ici que PepeNode change la donne, littéralement. Le projet allie le contrôle manuel du minage à l’accessibilité du staking, le tout transformé en un jeu virtuel à la portée des investisseurs particuliers.

À la différence du staking, PepeNode vous permet de transformer une salle serveur vide en un empire de meme coins

Le jeu de minage de PepeNode, qui surpasse le staking, repose sur un principe simple : vous vous retrouvez dans une salle serveur virtuelle vide, et c’est à vous d’y concevoir une installation complète et génératrice de crypto.

Les joueurs peuvent y acheter des nœuds, chacun étant unique, et c’est là que le vrai défi commence. Lorsque les bons nœuds sont combinés, ils forment une usine à produire des meme coins, propulsant ainsi les joueurs dans le classement du jeu.

Ceux qui grimpent suffisamment haut peuvent gagner, non seulement des jetons PEPENODE, mais aussi certains des plus grands meme coins du secteur, comme Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN), et potentiellement d’autres jetons majeurs au fil de l’évolution du jeu.

Pour rester compétitifs, les joueurs peuvent développer leurs opérations virtuelles. Pour cela, ils améliorent leur équipement et achètent de l’espace supplémentaire. Ainsi, chaque action devient visible en temps réel. Vous suivez votre taux de hash, votre production quotidienne de jetons et même la part de puissance réseau que vous contrôlez.

Et si ce n’était pas encore clair : tout cela fonctionne avec un simple ordinateur portable et une connexion internet. Autrement dit, inutile d’acheter du matériel onéreux ou de payer des factures d’électricité astronomiques.

Le projet s’apparente au staking car tout se passe en ligne. Cependant, une différence majeure existe : vous décidez vous-même de votre façon de gagner.

Un modèle token déflationniste et des listings pourraient propulser PEPENODE

PepeNode offre aux investisseurs une chance unique : acquérir les jetons PEPENODE à son prix le plus bas grâce à la prévente en cours. En effet, ce jeton alimente ce que beaucoup nomment le staking 2.0.

Il s’agit donc d’une fenêtre rare pour accumuler des jetons avant le lancement du jeu. Par la suite, deux catalyseurs majeurs pourraient faire s’envoler les cours : la tokenomie et les inscriptions sur les exchanges.

Premièrement, le burn permanent de 70 % des jetons utilisés pour les améliorations crée une offre déflationniste. Cette rareté booste naturellement la valeur sur le long terme. Deuxièmement, les listings sur les grandes plateformes d’échange amplifient l’accessibilité et, par conséquent, la demande.

Voilà pourquoi l’opportunité d’achat actuelle est peut-être la meilleure, à seulement 0,0011454 $ par jeton. Il est fort probable que ce prix avantageux ne dure pas.

D’ailleurs, l’influenceur crypto de renom Michael Wrubel a lui-même remarqué le projet. Il considère même PepeNode comme l’un des projets crypto les plus prometteurs à suivre en 2025.

Comment acheter du PEPENODE

Pour acheter du PEPENODE, rendez-vous sur le site web de PepeNode. Vous pouvez effectuer votre achat avec de l’ETH, du BNB, de l’USDT (sur les réseaux ERC-20 et BEP-20) ou par carte de crédit/débit.

PepeNode recommande de se connecter à la prévente via la meilleure application Web3, Best Wallet. En effet, Best Wallet est considérée dans l’industrie comme le portefeuille crypto et Bitcoin le plus performant.

De plus, PepeNode est répertorié dans l’outil de sélection de projets de Best Wallet, « Upcoming Tokens ». Cet outil vous permet d’acheter, de suivre et de réclamer vos jetons dès le lancement du projet.

Par ailleurs, PepeNode dispose de son propre protocole de staking. Ainsi, les utilisateurs peuvent générer des revenus avant même le lancement du jeu, avec un APY dynamique actuellement fixé à 609 %.

Pour renforcer la confiance, le smart contrat du jeton a été audité par Coinsult. Cette vérification offre une tranquillité d’esprit aux early adopters quant à la sécurité du code.

Enfin, pour ne rien manquer, suivez le projet sur X et Telegram afin de recevoir toutes les dernières actualités.

Rendez-vous sur le site officiel de PepeNode :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

