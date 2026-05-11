La plupart des prédictions des IA sont prudentes. Des objectifs vagues, un langage modéré et une douzaine de mises en garde.

Perplexity AI a pris une direction différente avec sa prévision du prix du BNB. 1 200 USD d’ici décembre 2026. Et l’IA a construit un argumentaire plus difficile à écarter qu’il n’y paraît.

Le moteur de cette prévision est la feuille de route technique 2026 de la BNB Chain.

Le réseau vise 20 000 transactions par seconde avec une finalité de transaction inférieure à la seconde et une exécution parallèle, ce qui le place dans une catégorie de performance totalement différente de celle d’aujourd’hui.

Ce type de débit ne se contente pas d’attirer plus d’utilisateurs ; il ouvre les portes aux protocoles DeFi, aux infrastructures de jeux et aux frameworks d’agents IA qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner sur des chaînes plus lentes.

Perplexity AI estime que la vague d’adoption, combinée au mécanisme de burn trimestriel du BNB, crée une dynamique d’offre de plus en plus restreinte précisément au moment où la demande s’accélère.

La domination continue de Binance en tant que plus grande plateforme d’échange de la planète signifie que le BNB bénéficie d’une distribution et d’une liquidité qu’aucun concurrent ne peut facilement reproduire.

Les analystes les plus agressifs visent 950 USD à 1 050 USD en se basant uniquement sur les entrées de fonds des ETF et les mises à niveau technologiques, tandis que les marchés de prédiction évaluent déjà à environ 28 % les chances d’une clôture à 1 000 USD ou plus d’ici la fin de l’année.

Le scénario baissier a toutefois des arguments de poids. La surveillance réglementaire est le risque le plus important auquel le BNB est confronté, et Polymarket évalue à 67 % les chances qu’il plafonne aux alentours de 500 USD si cette pression s’intensifie.

Un échec de cassure des niveaux actuels remettrait également les 600 USD sur la table. Perplexity fixe le plancher près de 640 USD en se basant sur les fondamentaux du réseau, mais il ne s’agit d’un plancher que si Binance évite de graves problèmes juridiques.

Le prix du BNB vient de retomber à son niveau de début de cycle. Est-ce la configuration à partir de laquelle Perplexity AI prévoit une cassure ?

Le BNB s’échange à 656 USD sur le graphique journalier, et le graphique raconte une histoire brutale au premier coup d’œil.

Le prix est passé de la zone des 580 USD à 1 380 USD entre août et novembre 2025, avant de reperdre presque chaque centime dans un effondrement rectiligne jusqu’en février 2026 pour atteindre 585 USD.

Il a depuis rebondi pour revenir là où tout le mouvement a commencé, ce qui correspond soit à un cycle raté, soit à une réinitialisation, selon ce qui se passera ensuite.

La résistance est dense et accumulée. La zone des 670 USD à 700 USD est le premier véritable plafond, et au-dessus, les 750 USD marquent la zone où la cassure initiale s’est accélérée lors de la chute.

Ces niveaux ne seront pas faciles à franchir. Le support se situe entre 620 USD et 640 USD, la fourchette que Perplexity a signalée comme le plancher fondamental et la zone qui a tenu pendant la phase de construction d’une base depuis février.

La structure actuelle ressemble à une accumulation après une forte chute.

Le cours stagne dans une fourchette étroite entre 580 USD et 670 USD depuis environ 3 mois, ce qui est le genre de compression qui se résout soit par une cassure, soit par un effondrement vers une nouvelle jambe de baisse si le marché global se retourne.

Le RSI est à 61,55 avec une ligne de signal à 53,81. Cet écart est significatif. Le RSI est passé bien au-dessus de la ligne de signal, ce qui indique que l’élan s’accélère plus rapidement que la moyenne ne le suit.

Le titre n’est toujours pas en surachat et a encore de la marge. La configuration de Perplexity nécessite de franchir d’abord les 700 USD. Si c’est le cas, la voie vers l’objectif des analystes à 950 USD s’ouvre et la prévision à 1 200 USD ne semble plus être exagérée.

Perplexity désigne Liquid Chain comme le prochain crypto à potentiel 1000x

LiquidChain (LIQUID) est un projet d’infrastructure de couche 3 (Layer 3) qui se positionne comme la couche de liquidité cross-chain pour la prochaine phase de croissance multi-écosystèmes.

La proposition de base est simple : fusionner les liquidités de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. Les développeurs déploient une seule fois et accèdent aux trois écosystèmes simultanément.

L’architecture est construite autour de 4 composants : une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape, un règlement vérifiable et un modèle de déploiement unique. Chacun d’eux cible un point de friction spécifique qui coûte actuellement de l’argent réel aux utilisateurs de la DeFi en raison du slippage et des transactions échouées.

La prévente est en cours à 0,01454 USD par jeton $LIQUID avec plus de 708 000 USD récoltés jusqu’à présent.

Visitez le site de la prévente de LiquidChain ici