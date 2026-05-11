Les marchés pétroliers affichent des alertes rouges cette semaine.

Le prix du baril de Brent a bondi de 3,5 % pour atteindre 104 USD lundi, tandis que le West Texas Intermediate a grimpé vers 99 USD, des mouvements assez brusques pour inquiéter aussi bien les investisseurs boursiers que les traders de matières premières.

Le déclencheur ? Une rupture diplomatique le week-end dernier que personne n’avait vue venir (ou peut-être que certains l’avaient anticipée, nous y reviendrons).

Le président Trump s’est exprimé sur les réseaux sociaux dimanche, déclarant que la dernière proposition de paix de l’Iran était « TOTALEMENT INACCEPTABLE », torpillant ainsi un cadre de négociation fragile.

Téhéran avait proposé un accord à court terme pour suspendre les hostilités pendant 30 jours et mettre fin à son blocus du détroit d’Ormuz, ce point de passage stratégique du golfe Persique par lequel transitent environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

"I have just read the response from Iran’s so-called 'Representatives.' I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter." -President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/MIQDS9Ujjy — The White House (@WhiteHouse) May 10, 2026

L’absence d’accord signifie qu’aucun répit n’est à prévoir pour les chaînes d’approvisionnement. Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a réagi en évoquant l’idée de suspendre la taxe fédérale sur l’essence (actuellement de 18,4 cents par gallon), signe que Washington ressent vivement la pression des prix à la pompe.

Avec des contrats à terme sur le S&P 500 pointant vers une baisse de 0,1 % et des marchés asiatiques partagés (le KOSPI sud-coréen en hausse de 4 %, le Nikkei japonais en légère baisse), le contexte macroéconomique est fragile.

Une volatilité de cette ampleur sur les matières premières a tendance à se propager, et les marchés crypto ne sont pas à l’abri du sentiment général d’aversion au risque qui s’installe actuellement.

Le prix du pétrole Brent peut-il se maintenir au-dessus de 105 USD cette semaine ?

Le niveau technique clé se situe juste au-dessus. Le Brent bute contre la résistance des 105 USD après avoir franchi les 104 USD uniquement grâce à la prime géopolitique, un niveau qui a plafonné l’action des prix pendant plusieurs sessions.

Le WTI fait face à son propre plafond entre 99 USD et 100 USD, avec un support autour de 95 USD, établi lors de la brève chute liée à l’espoir d’un cessez-le-feu qui avait fait baisser les prix de 7 % avant un retournement complet.

Si les perturbations à Ormuz persistent et que les discussions entre les États-Unis et l’Iran restent dans l’impasse, les craintes de choc d’offre pourraient pousser le Brent au-delà de 105 USD vers les prévisions à 12 mois de Trading Economics à 119,76 USD.

L’élan est fermement du côté des acheteurs en ce moment. Si aucune des deux parties ne choisit l’escalade totale, le Brent devrait se maintenir dans une fourchette de 100 USD à 107 USD tout au long du deuxième trimestre.

Le seul élément qui pourrait briser cette structure haussière serait une percée diplomatique inattendue rouvrant le trafic à Ormuz et déclenchant une vague de ventes de soulagement.

Un détail mérite l’attention. Environ 7 milliards USD de paris sur les contrats à terme sur le pétrole, curieusement bien synchronisés avant la dernière flambée des prix, font l’objet d’une enquête pour délit d’initié, avec un taux de réussite rapporté de 93 % sur les positions de vente. Les marchés aussi sensibles politiquement attirent précisément ce genre d’activité.

Quiconque trade le brut en ce moment doit prendre en compte le risque lié aux gros titres. Un seul tweet a fait bouger les prix de 3,5 % en quelques heures. Ce n’est pas un marché normal.

Comment la solidité du Bitcoin peut influencer positivement la prévente de Bitcoin Hyper

Le Brent à 105 USD est véritablement haussier pour les traders de pétrole, mais les entrées tardives sur une matière première déjà en hausse de 40 USD en glissement annuel comportent un potentiel de gain réduit et un risque géopolitique démesuré.

L’asymétrie n’est tout simplement plus attrayante. Vers quoi les investisseurs se tournent-ils lorsque les conditions macroéconomiques sont volatiles mais que les transactions évidentes semblent surchargées ?

Les préventes crypto à un stade précoce ont historiquement offert un profil de risque différent, un plafond plus élevé, une entrée plus précoce et aucune exposition aux couloirs de navigation d’Ormuz.

Bitcoin Hyper ($HYPER) est une prévente qui suscite actuellement une attention sérieuse, et l’histoire de l’infrastructure qui la sous-tend est véritablement intéressante.

Il se positionne comme le tout premier Layer 2 Bitcoin avec une intégration de la Solana Virtual Machine (SVM), ce qui signifie qu’il cible les trois limites fondamentales de Bitcoin (transactions lentes, frais élevés, absence de programmabilité) tout en préservant le modèle de sécurité de Bitcoin.

La prévente a levé 32 664 913,69 USD au prix actuel de 0,0136799 USD, avec des récompenses de staking disponibles pour les premiers participants.

Les fonctionnalités incluent un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une finalité de transaction en moins d’une seconde qui, selon l’équipe, surpasse Solana elle-même.

C’est une affirmation audacieuse, et les préventes comportent des risques réels, notamment l’absence de garantie de cotation sur les plateformes d’échange ou de liquidité après le lancement.

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