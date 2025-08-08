XRP : trois échéances qui pourraient tout changer

Pour Résumer

Le procès opposant la SEC à Ripple est officiellement terminé depuis le 7 août.

Une réforme de la SEC sur les ETF crypto pourrait être adoptée début septembre.

Un ETF XRP pourrait recevoir le feu vert dès le mois d’octobre.

7 août 2025 : fin de partie pour la SEC

Le bras de fer judiciaire qui opposait la SEC à Ripple depuis 2020 est enfin terminé. Les deux parties ont officiellement mis fin à leur affrontement en retirant conjointement leurs derniers recours.

Ce retrait acte la décision rendue en 2023 : les ventes d’XRP sur les plateformes d’échange ne constituent pas des offres de titres. Un précédent juridique est désormais inscrit dans le marbre, et XRP sort renforcé d’un combat qui aura duré presque cinq ans.

La réaction des marchés n’a pas tardé. Le token a connu une impulsion haussière immédiate (On parle quand même d’un +15% en seulement quelques heures) portée par l’enthousiasme de voir enfin levé le principal frein réglementaire qui pesait sur son avenir.

Pour de nombreux investisseurs, cette fin de litige marque le début d’une nouvelle ère. Celle d’un XRP libéré des chaînes judiciaires. Également éligible aux produits financiers régulés. Et capable d’attirer de nouveau les capitaux institutionnels.

Septembre : la réforme des ETF comme catalyseur

À peine la poussière du procès retombée, une nouvelle échéance apparaît sur le calendrier. Début septembre, la SEC doit statuer sur une réforme proposée par les principales bourses américaines. Cette réforme vise à simplifier le processus de validation des ETF crypto, en créant un cadre standardisé permettant une approbation plus rapide de certains produits.

Ce nouveau système, surnommé « Fast Track », pourrait réduire les délais à moins d’un mois. Il viserait les actifs disposant déjà d’un historique réglementaire et d’un certain volume de liquidité.

XRP figure désormais parmi les candidats potentiels, aux côtés de Solana ou Dogecoin. Dans un environnement où la rapidité d’exécution devient un avantage stratégique, cette réforme pourrait propulser XRP sur le devant de la scène. Et cela, en un temps record.

Octobre : vers un ETF XRP ?

Si la réforme Fast Track est adoptée en septembre, les premiers dossiers d’ETF adossés à XRP pourraient être déposés dans la foulée. Plusieurs gestionnaires d’actifs seraient déjà dans les starting-blocks, prêts à proposer des produits dès l’ouverture de la fenêtre réglementaire.

Après les ETF Bitcoin et Ethereum, XRP pourrait devenir le troisième grand nom à franchir ce cap symbolique.

L’impact sur le prix et la liquidité du token pourrait être immédiat. Déjà, le marché commence à intégrer cette possibilité dans ses prévisions. XRP reste solidement ancré au-dessus des 3 dollars, et certains analystes n’écartent pas un retour au seuil des 5 dollars si les annonces se concrétisent.

À plus long terme, un objectif à deux chiffres redevient envisageable pour les plus optimistes, à condition que la dynamique réglementaire et institutionnelle se maintienne.

Avec la clôture définitive du procès Ripple, la perspective d’un cadre ETF assoupli et l’arrivée potentielle d’un ETF XRP dans les prochains mois, l’automne 2025 pourrait constituer un tournant majeur pour le token. Ce triptyque d’échéances, désormais acté dans les calendriers des investisseurs, place XRP dans une position inédite depuis sa création.

