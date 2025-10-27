Plus que 5 heures : le token Snorter Bot pourrait exploser après un burn massif

Pour Résumer

Snorter Bot Token (SNORT) vient de réduire de moitié son offre totale, ce qui crée une rareté qui pourrait faire grimper son prix.

Son bot de trading ultra-rapide sur Solana permet un sniping plus efficace que les concurrents.

La prévente se termine dans quelques heures, dernière chance d’acheter SNORT avant son lancement sur les grandes plateformes.

Les dernières heures avant un nouveau chapitre

Le compte à rebours est lancé. Il ne reste que cinq heures pour acquérir le Snorter Bot Token (SNORT) à 0,1083 $, alors que le projet affiche déjà une trajectoire prometteuse.

La semaine dernière, l’équipe a procédé à un burn spectaculaire de 50 % de l’offre totale. L’approvisionnement se trouve ainsi réduit de moitié. Les tokens restants sont désormais positionnés pour une forte valorisation dès l’arrivée de SNORT sur les plateformes d’échange.

À cela s’ajoute un élément décisif : plus de 25 millions de tokens SNORT sont déjà verrouillés en staking. Cette dynamique réduit encore davantage l’offre en circulation. Elle témoigne également d’une conviction solide des détenteurs. L’équipe confirme par ailleurs que le bot de trading Snorter approche du déploiement complet.

Les prochaines heures s’avèrent donc cruciales. Jusqu’à 14 heures aujourd’hui, les premiers acheteurs disposent d’une ultime fenêtre pour obtenir SNORT à son prix de listing. Passé ce délai, le réclamation des tokens s’ouvrira immédiatement. Un nouveau chapitre débutera alors pour Snorter.

Un burn qui divise l’offre par deux et double le potentiel de SNORT

Le 24 octobre, Snorter Bot a allumé la mèche avec un burn de 250 millions de tokens. L’opération a effacé définitivement la moitié de l’offre totale de la blockchain. De 500 millions, le supply est passé à 250 millions. SNORT est devenu instantanément deux fois plus rare. Pour de nombreux observateurs, le token gagne aussi deux fois plus d’intérêt.

L’action a complètement transformé les perspectives du projet. Auparavant, la valorisation entièrement diluée (FDV) atteignait 54 millions de dollars. Désormais, pour atteindre ce même FDV après le burn, le prix équitable de SNORT devrait grimper de 0,1083 $ à environ 0,216 $. Un multiplicateur x2 intégré se dessine avant même le premier échange sur plateforme.

Un choc d’offre qui attire tous les regards

Ce type de choc d’offre fait parler les traders. Les comparaisons commencent d’ailleurs à affluer. Banana Gun, actuel leader des bots de trading Telegram, a atteint une capitalisation de 250 millions de dollars. Un bond x10 par rapport à la position actuelle de SNORT. À son apogée, BANANA a même délivré un rendement x208 depuis sa levée privée.

Imaginez maintenant cette trajectoire portée par la vitesse de Solana, une expansion multichain et les frais de transaction les plus bas du secteur. La réduction de moitié de l’offre n’a pas ralenti le projet. Elle a multiplié par deux le levier de chaque token restant pour faire bouger le marché.

Lorsque les analystes crypto et les influenceurs évoquent des scénarios x100, il ne s’agit peut-être pas de spéculation. Simplement de l’arithmétique qui rattrape la réalité.

Les atouts de Snorter qui boostent la probabilité d’un x100 pour SNORT

Banana Gun domine le terrain avec environ 266 millions de dollars de volume hebdomadaire. Snorter Bot émerge rapidement comme son principal concurrent. Les raisons sont évidentes.

Entièrement construit sur Solana, Snorter bénéficie de temps de bloc ultra-rapides, d’une finalité en moins d’une seconde et de frais dérisoires. Le bot dispose ainsi d’un avantage naturel sur le terrain qui définit le succès des bots de trading : le sniping.

Pour les non-initiés, le sniping consiste à acheter automatiquement un token dès qu’il devient échangeable. Souvent dans le premier bloc de lancement. Les traders entrent avant la foule et captent des gains explosifs dès les premières secondes.

L’architecture de Snorter rend ce processus plus rapide et plus intelligent. Le système surveille en temps réel les files de transactions Solana, les flux des validateurs et les pools de liquidité. Il détecte les nouveaux lancements de tokens. L’exécution des achats se fait quasi instantanément. Les bots basés sur Ethereum comme Banana Gun ou Maestro ne peuvent tout simplement pas égaler cette vitesse ni cette efficacité de coûts.

Une opportunité à saisir avant le décollage

L’avantage déterminant de Snorter Bot réside dans ses frais de trading de 0,85 %. Les plus bas du marché. L’accès illimité au sniping se débloque simplement en détenant des tokens SNORT. Cette structure génère organiquement de la demande. Davantage de traders rejoignent l’écosystème pour accéder à ces fonctionnalités premium.

Au-delà, SNORT sert également de devise de staking du projet. Comme mentionné, plus de 25 millions de tokens sont déjà verrouillés. L’offre en circulation se réduit encore, surtout après les récents burns.

Ensemble, ces mécaniques créent une boucle de demande auto-renforcée. L’intégration prochaine de la gouvernance viendra compléter le dispositif. L’utilité alimente la valeur. Détenir SNORT devient central dans l’histoire de croissance à long terme du projet.

Avec seulement une courte fenêtre restante pour acheter SNORT à son prix de listing, le potentiel de hausse semble plus fort que jamais.

Vos 5 dernières heures pour rejoindre l’aventure

Tout commence ici avec votre dernière chance de sécuriser SNORT à un prix bien inférieur à celui qu’il pourrait afficher une fois listé sur les principales plateformes d’échange. Avec près de 6 millions de dollars levés, Snorter Bot pourrait figurer sur le radar des exchanges crypto majeurs. L’argument se renforce avec sa stratégie d’expansion multichain sur Binance Smart Chain, Base et Polygon.

Le temps presse. Rendez-vous sur le site officiel de Snorter Bot Token pour acheter avec SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte bancaire.

Découvrir snorter

Les tokens SNORT peuvent également être mis en staking. Le protocole natif offre actuellement un APY dynamique de 99 %. Une opportunité attractive pour les détenteurs long terme.

Pour une expérience optimale, Snorter Bot recommande Best Wallet. Ce portefeuille figure parmi les meilleurs du marché crypto. Les achats apparaissent automatiquement dans l’application.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’Apple App Store. Rejoignez la communauté Snorter sur X et Instagram pour rester informé des dernières actualités.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.