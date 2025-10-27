Snorter vise le x10 pour son listing !

Pour Résumer

Snorter Token va enfin passer du statut de présale à celui de token listé aujourd’hui.

Les développeurs ont annoncé un immense burn de la moitié de l’offre totale.

Le projet mise sur son bot de trading Telegram et sa rapidité pour capturer l’attention du marché.

Une phase finale surchauffée

Le compte à rebours est lancé. Snorter Token a conclu sa présale, avec des millions déjà levés, et aujourd’hui marque le transition vers la cotation publique. D’ailleurs, le marché a pris note : la demande explose, les réseaux sociaux s’affolent, et chaque mention du projet alimente la hype.

En parallèle, le bot de trading intégré à Telegram fait figure de pionnier dans sa catégorie, et la communauté est mobilisée sur les réseaux.

Après le burn, seule une part limitée des tokens circulera initialement. Le sentiment de rareté propulse l’excitation. L’image est forte : un memecoin qui ne joue plus uniquement sur la blague, mais sur l’efficacité. Pour beaucoup de participants, c’est l’entrée dans une nouvelle ère des memecoins, celle où le fun rencontre la mécanique de marché.

Les exchanges sont prêts à lister le token et le listing pourrait ouvrir la voie à une explosion de volume dès les premières heures. Ceux qui sont déjà positionnés parlent d’“effet tsunami” potentiel.

Comment acheter Snorter

Un immense burn de tokens

L’équipe derrière le projet a décidé de brûler la moitié de la supply totale. Ce geste vise un objectif clair : créer un effet de rareté immédiate, renforcer la contagion sociale et donner aux premiers entrants un signal fort.

Pour un memecoin, c’est un changement de paradigme : on ne promet plus seulement un pump, on tente d’instaurer un actif qui peut durer. Ce mécanisme joue aussi sur la psychologie du marché : moins d’offre veut dire plus de spéculation possible sur l’accélération du prix.

Les détenteurs de tokens voient déjà dans cette démarche une différence de taille. Le burn arrivé avant le listing crée une pression acheteuse : “Je veux être là avant que ça explose”. Le moment est donc doublement stratégique : rareté associée au listing, c’est deux ingrédients puissants pour déclencher un mouvement rapide.

Prédiction Prix Snorter

Un bot rapide et efficace

Snorter ne mise pas uniquement sur la hype. L’un de ses atouts différenciant est un bot de trading Telegram intégré au projet, conçu pour permettre aux utilisateurs de participer aux lancements, de snipe des tokens à faible capitalisation, de bénéficier de frais réduits. Un outil construit pour la vitesse, pour capter les mouvements tout juste naissants.

En effet, le monde des memecoins est souvent éclaté, volatil, sans garantie. Ici, l’utilité ajoutée change la narration. Ainsi, le listing d’aujourd’hui devient donc le moment charnière : celui où l’histoire se met en route. Aujourd’hui, on ne se demande plus si, mais quand l’effet éclatera.

La communauté y joue un rôle actif : live chats, posts sur X, influenceurs, tous parlent de l’instant. Le sentiment est unanime : “cette fois, ça monte”. Et dans ces contextes, la vitesse compte. Le bot, le listing, la rareté : trois catalyseurs alignés. Le marché attend ce type de configuration depuis longtemps.

Snorter Token est aujourd’hui à la croisée des chemins : l’offre vient d’être réduite drastiquement, l’écosystème est prêt, le listing s’ouvre. Si tout se passe, le scénario du 10x, 50x voire plus revient dans les discussions.

Dans le monde des memecoins, ces moments sont rares. Le compte à rebours est enclenché. Aujourd’hui, l’histoire s’écrit, il suffit de décider d’y entrer ou pas.

Découvrir Snorter

