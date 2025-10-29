ETF Solana : Bitwise signe un lancement historique

Pour Résumer

Le Solana Staking ETF (BSOL) de Bitwise a signé un record avec 55,4 M$ échangés dès sa première séance et 223 M$ d’actifs sous gestion.

En intégrant le rendement du staking dans sa valeur, il offre une exposition Solana complète sans contrainte technique.

Ce succès consacre Solana comme le troisième pilier institutionnel après Bitcoin et Ether.

Un démarrage au-dessus des attentes

Le volume de 55,4 M$ dépasse l’anticipation la plus citée pour la journée de lancement et surclasse les précédents lancements d’ETF crypto en 2025.

D’ailleurs, ce démarrage intervient avec un carnet pré-ouverture déjà solide à 223 M$ d’actifs, ce qui reflète des ordres préparés en amont par des contreparties professionnelles.

La comparaison avec d’autres débuts récents est parlante : les ETF XRP et Solana de REX Osprey avaient fait moins bien lors de leur première séance.

Big first day for the Bitwise Solana Staking ETF $BSOL: $55.4 million in trading volume

$217.2 million in AUM Now the largest spot Solana ETF, targeting 100% staked & seeking to maximize Solana’s 7%+ average staking rewards.* The Solana story continues. — Bitwise (@BitwiseInvest) October 28, 2025

Pourquoi un ETF « staking » change la donne

Adosser un ETF à un réseau proof-of-stake ouvre une dimension supplémentaire : le rendement natif du protocole. En effet, concrètement, le fonds délègue des SOL à des validateurs, collecte les récompenses et les capitalise dans la valeur liquidative.

Pour un investisseur soumis à des contraintes d’encaissement, c’est décisif : il bénéficie de la mécanique économique de Solana sans toucher à l’opérationnel on-chain, ni à la garde.

Toutefois, reste la face cachée : la gestion du risque de slashing, la sélection et la rotation des validateurs, l’overhead de reporting, et la transparence sur les frais nets liés au staking.

Sur un produit listé, ces paramètres deviennent des variables de performance au même titre que l’écart de suivi. Les émetteurs sont donc incités à professionnaliser le routage des délégations et à publier des métriques régulières, sinon l’écart avec le rendement théorique du réseau finira par se voir.

À l’échelle de Solana, l’arrivée d’un véhicule coté qui absorbe des SOL pour les mettre en staking peut modifier la micro-structure : tension ponctuelle sur l’offre flottante, hausse du ratio staké, puis normalisation au fil de la création et de la rédemption de parts.

Par ailleurs, si la collecte se confirme, la demande d’exécution sur la chaîne s’intensifiera côté opérateurs de fonds, même si l’investisseur final ne voit qu’un ticker et une ligne de portefeuille.

Altcoins sur la rampe : Hedera et Litecoin testent le terrain

Le même jour, Canary Capital a ouvert la voie avec HBR sur Hedera et LTCC sur Litecoin. Bilan : 8 M$ pour HBR à la clôture de sa première séance et 1 M$ pour LTCC.

Des ordres de grandeur plus modestes, mais utiles pour prendre la température du marché hors top-2. Effectivement, ces volumes confirment que l’appétit existe, à condition d’un storytelling d’usage crédible et d’une liquidité assurée par des spécialistes.

Final tally of Day One trading.. $BSOL: $56m$HBR: $8m$LTCC: $1m

I can't believe how close I came. ETF sixth sense for the win. Wish there was a @Polymarket for this I'd be rich. https://t.co/TODOk13WUt — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 28, 2025

À titre de rappel, le référentiel reste la lancée des ETF Ether au comptant l’été dernier avec 1,08 Md$ échangés le premier jour, dopés par des flux de rotation importants entre produits, dont de fortes sorties sur le véhicule converti de Grayscale et une collecte marquée chez BlackRock.

BSOL n’a pas vocation à rivaliser avec un actif aussi installé qu’Ether dès J1.

Son enjeu est ailleurs : prouver la bancabilité d’un ETF de staking altcoin et bâtir une courbe de collecte régulière.

Ce que cela implique pour Solana et pour le marché

Si BSOL continue d’attirer des capitaux, il offrira aux institutionnels une porte d’entrée codifiée vers Solana, avec des process de garde, d’audit et de reporting déjà acceptés par les comités risques.

Néanmoins, c’est exactement ce qui a permis à Bitcoin puis à Ether de franchir un cap auprès des investisseurs traditionnels : pas seulement la performance, mais la compatibilité avec des enveloppes réglementées.

Pour Solana, la conséquence la plus immédiate serait une profondeur accrue sur les dérivés listés adossés au sous-jacent, un élargissement de la base de détenteurs et, potentiellement, une stabilisation du flux net de staking si la collecte suit.

La dynamique de ce premier jour montre pourtant l’essentiel : après Bitcoin et Ether, la financiarisation des altcoins s’accélère, avec des produits qui encapsulent progressivement les mécaniques natives des réseaux.

Ensuite, si la discipline opérationnelle suit (sélection des validateurs, gestion du risque, transparence des frais) BSOL pourrait devenir le mètre étalon de cette nouvelle génération d’ETF crypto et installer Solana un peu plus durablement dans les portefeuilles qui comptent.

