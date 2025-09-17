Crypto : une coopération historique entre le Royaume-Uni et les États-Unis

Pour Résumer

UK et US alignent leurs régulations crypto.

Stablecoins et blockchain au centre des discussions.

Ce deal pourrait attirer 10 milliards de dollars.

Une réunion clé à Londres

Le 16 septembre 2025, Rachel Reeves, chancelière britannique, rencontre Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain. Effectivement, cette discussion marque un tournant pour la régulation crypto.

Les deux pays préparent un cadre commun sur les actifs numériques. Par ailleurs, les stablecoins, évalués à 180 milliards de dollars, dominent les échanges. D’ailleurs, des firmes comme Coinbase et Ripple participent aux pourparlers.

Cette coopération s’inscrit dans un contexte pro-crypto. Effectivement, l’administration Trump pousse pour une innovation sans freins. De plus, le Royaume-Uni, avec 12 % de sa population en crypto, vise un leadership européen.

Les banques comme Citi et Barclays soutiennent l’alignement. D’ailleurs, ce deal pourrait faciliter l’accès aux marchés de capitaux. Effectivement, 70 % des analystes prévoient une hausse de 20 % du secteur.

Stablecoins au cœur de l’alliance

Les stablecoins deviennent le pilier de cette coopération. Les deux nations visent un cadre harmonisé pour leur émission et garde. Effectivement, cela contrerait la fragmentation réglementaire.

Par ailleurs, le Royaume-Uni impose des règles MiCA-like depuis 2024. D’ailleurs, les réserves doivent être en actifs liquides. Effectivement, cela attire les émetteurs comme Circle.

Les États-Unis, via la CFTC, testent des sandboxes crypto. D’un autre côté, un “cross-border sandbox” pourrait voir le jour. D’ailleurs, cela permettrait aux firmes d’opérer deux ans sous supervision.

Cette alliance cible aussi la dé-dollarisation. Effectivement, les stablecoins dollarisés renforcent l’hégémonie US. Alors que le Royaume-Uni veut attirer 10 milliards de dollars d’investissements.

Impacts sur le marché crypto

Ce partenariat dope le marché. Bitcoin grimpe à 115 000 $, avec +2 % en 24 heures. Effectivement, la capitalisation totale atteint 3 800 milliards de dollars.

Solana, à 187,75 $, gagne 3 %. D’ailleurs, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. Effectivement, les ETF spot attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, les petites firmes non conformes risquent des blocages. De plus, 80 % des altcoins pourraient corriger post-hype. D’ailleurs, la volatilité persiste à 20 %.

Effectivement, les exchanges comme Binance investissent 500 millions d’euros en conformité. Par ailleurs, les flux illicites chutent de 35 %. D’ailleurs, cette clarté attire les institutions.

Perspectives : un modèle global ?

Cette coopération peut-elle inspirer le monde ? ChatGPT 5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’harmonisation booste l’innovation.

Par ailleurs, l’Europe observe via MiCA. D’ailleurs, un succès UK-US pourrait influencer l’ESMA. Et effectivement, 10 milliards d’euros d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis subsistent. La cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks, inquiète. Et d’ailleurs, des divergences sur les taxes pourraient freiner.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, ce deal redessine la régulation crypto. La prudence reste de mise pour les investisseurs.

