Bitcoin Hyper, XRP et Pi Network : combien en 2026 selon ChatGPT ?

Bitcoin Hyper veut donner à Bitcoin la vitesse de Solana tout en gardant sa sécurité.

XRP retrouve la confiance du marché et vise une progression lente mais solide.

Pi Network séduit par ses millions d’utilisateurs, mais reste bloqué sans réelle utilité économique.

Bitcoin Hyper : la nouvelle extension de Bitcoin ?

Bitcoin Hyper intrigue pour une raison simple : il veut donner à Bitcoin ce qu’il n’a jamais eu, une vraie vitesse d’exécution. Le projet s’appuie sur la Solana Virtual Machine pour exécuter des transactions plus rapides tout en gardant la sécurité du réseau Bitcoin.

En clair, une version turbo du BTC pensée pour accueillir des dApps et de la DeFi.

La prévente a levé 22 millions de dollars, à un prix moyen de 0,012$. C’est beaucoup pour une L2 encore en phase de test, mais cela prouve que le marché croit à l’idée.

Si les premières applications sortent dans les temps et que la liquidité se structure, le prix pourrait, selon ChatGPT, atteindre entre 0,80$ et 1,50$ fin 2026.

Dans un scénario plus ambitieux, où l’écosystème décolle vraiment, 3 à 5$ n’ont rien d’impossible. HYPER reste un pari risqué, mais c’est typiquement le genre de projet qui profite d’un cycle haussier : narratif fort, base solide, et un lien direct avec Bitcoin.

XRP : le retour du jeton « sérieux »

Après des années de galère avec la SEC, XRP a retrouvé son souffle. Depuis que la justice américaine a clarifié son statut, l’actif est de nouveau coté sur les grands exchanges et regagne du terrain auprès des institutions.

Son atout reste le même : des paiements transfrontaliers rapides, peu coûteux, déjà testés par plusieurs banques dans des corridors réels (Asie, Moyen-Orient, Amérique latine).

ChatGPT voit XRP comme une valeur stable, pas comme un jeton à x100. Le scénario réaliste le place entre 2,5$ et 6$ d’ici 2026, et jusqu’à 8 à 10$ dans un contexte d’adoption plus large ou si un ETF XRP venait à voir le jour.

L’évolution sera probablement lente mais régulière : c’est un projet qui attire les gros capitaux, pas les degens accros aux gains rapides.

Pi Network : beaucoup de monde, peu de mouvement

Pi Network est l’un des projets les plus discutés du moment, mais aussi l’un des plus flous. L’app mobile revendique plus de 35 millions d’utilisateurs, séduits par un mining « accessible à tous ».

Pour 2026, ChatGPT reste prudent : une fourchette entre 0,68$ et 0,75$, voire 1$ si le réseau s’ouvre complètement. Le vrai test sera de voir si Pi peut créer une économie réelle autour de son application, avec des transactions, des commerces et une vraie utilité.

Tant que ce n’est pas le cas, le projet reste bloqué entre potentiel et promesse.

