Le prix du Bitcoin est repassé au-dessus de 67 000 $, affichant un gain sur 24 heures d’environ +1 % alors que le risque géopolitique pousse les investisseurs vers les actifs tangibles, qu’ils soient traditionnels ou numériques. Ce mouvement reflète l’intérêt pour l’or, une corrélation qui s’est considérablement accentuée depuis que le conflit au Moyen-Orient est entré dans sa cinquième semaine.

Le catalyseur a été cette fois une escalade simultanée sur plusieurs fronts. Les forces Houthis soutenues par l’Iran ont ouvert un nouveau front dans le conflit, des troupes au sol américaines sont arrivées dans la région, et The Wall Street Journal a rapporté que le président Trump envisage une opération militaire pour retirer l’uranium enrichi de l’Iran, bien qu’aucune décision n’ait été prise.

(SOURCE : TradingView)

Le pétrole brut Brent a bondi de +2,5 % pour atteindre environ 115 $ le baril, affichant désormais une hausse d’environ +-90 % depuis le début de l’année, tandis que les actions asiatiques ont chuté brutalement, le Nikkei japonais perdant -3,4 % et l’indice de référence sud-coréen cédant -3,2 %.

Le marché crypto au sens large a suivi, avec une capitalisation boursière totale en hausse de +1,2 %, repassant au-dessus de 2 400 milliards de dollars, tandis que l’ETH USD s’est redressé de +2 % à 2 044 $ et le XRP a progressé de +1,5 % à 1,35 $.

La relation du BTC avec l’or est devenue un thème récurrent pour les analystes macroéconomiques qui suivent la rotation vers les valeurs refuges ce trimestre.

BITCOIN IS COPYING GOLD'S CHART PERFECTLY. And gold just exploded to new highs. Long consolidation. Fake breakdowns.

Sentiment destroyed. Then violent breakout. Bitcoin is at the final stage right now. Bears confident. Bulls exhausted. Price looks dead.

That's exactly when… pic.twitter.com/77z2gtgV1m — Crypto Tice (@CryptoTice_) March 29, 2026

Le prix du Bitcoin peut-il reconquérir les 72 000 $ avant la fin du mois ?

Le prix du Bitcoin se situe dans une zone techniquement significative. Le volume de transactions a atteint 30 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, en baisse sensible par rapport à la fin de la semaine dernière, signalant potentiellement une baisse de la demande pour le BTC USD, même si le prix reste dans une fourchette stable.

Les niveaux techniques clés sont bien définis. Le support se regroupe près de 65 000 $–65 500 $, avec une résistance plafonnée à 68 500 $ et 69 200 $. La fourchette sur 24 heures a été étroite (une structure de consolidation qui précède historiquement une expansion), et de nombreux analystes ont souligné le potentiel de cassure du graphique BTC USD à la clôture du mois de mars.

Trois scénarios se présentent. Cas haussier : un pic de volume brise la résistance à 68 500 $, ouvrant la voie vers les sommets précédents. Cas de base : la consolidation se poursuit vers 66 000 $–68 000 $ en attendant un catalyseur macro. Le cas baissier et le niveau d’invalidation sont clairs : une cassure durable sous 65 000 $ rouvrirait la voie aux points bas de février.

Bitcoin Hyper vise un potentiel de croissance précoce alors que le BTC teste des niveaux clés

À sa capitalisation boursière actuelle, la hausse du Bitcoin de 67 000 $ à 72 000 $ représente un mouvement d’environ +8 %, ce qui est significatif mais modeste pour les investisseurs recherchant une exposition asymétrique à la croissance de l’écosystème Bitcoin.

Cet écart entre la performance du BTC au comptant et les opportunités de stade précoce est précisément là où des projets comme Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionnent.

Alors que la demande institutionnelle pour le Bitcoin croît, les infrastructures capables de rendre le BTC programmable et rapide deviennent de plus en plus pertinentes.

Bitcoin Hyper affirme être la première Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine, offrant, selon le projet, une latence plus faible que Solana elle-même, ainsi qu’un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et l’exécution de contrats intelligents à haute vitesse.

La prévente a levé plus de 32 millions de dollars avec un prix actuel du jeton de 0,0136778 $, le staking étant disponible avec un APY élevé pour les participants précoces. Ce sont des chiffres concrets et vérifiables, et non des projections, faisant de HYPER l’une des préventes crypto les plus demandées en 2026.

Visitez le site de la prévente Bitcoin Hyper ici

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