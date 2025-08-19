Un projet explosif dépasse les 10M$ en prévente, cap sur l’ascension

Pour Résumer

Bitcoin Hyper a levé plus de 10,3 millions de dollars depuis son lancement, avec un réseau Layer 2 résolvant la scalabilité de Bitcoin.

Le prix du Bitcoin a récemment atteint un ATH de 124 000 $, renforcé par des politiques favorables et des ETF Bitcoin en pleine expansion.

Bitcoin Hyper utilise une solution Layer 2 pour offrir des transactions rapides et des contrats intelligents, avec un token natif $HYPER permettant des rendements attractifs et des gains potentiels de 2 400 %.

Bitcoin en essor

Le prix du Bitcoin a récemment atteint un ATH de 124 000 $, soutenu par des prévisions de baisse des taux. Les politiques favorables aux actifs numériques sous l’administration Trump ont renforcé l’essor du marché crypto. En outre, ces événements ont renforcé la confiance institutionnelle, propulsant Bitcoin à 115 000 $.

La capitalisation de Bitcoin atteint 2,29 trillions de dollars, représentant 59,1 % du marché crypto total. Bitcoin continue de dominer le marché des cryptos avec une forte part de capitalisation et une croissance soutenue. Tout cela propulse la prévente de Bitcoin Hyper en avant.

2025 will be remembered as the year BTC Hyper changed everything. ⚡️ Bitcoin Hyper. Building Bitcoin's Future.🔥 pic.twitter.com/M0Gclu4w5M — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 18, 2025

Le marché des ETF Bitcoin en expansion

Les ETF Bitcoin spot ont vu leur volume cumulé atteindre 1,16 trillion de dollars. Alors, ils sont en hausse de 145 % depuis la victoire de Trump en novembre 2024. Cette augmentation s’explique par un cadre réglementaire plus clair et le soutien politique en faveur de la crypto.

Malgré la domination du BTC, ETH surpasse largement ce dernier en termes de valeur totale bloquée (TVL). Ethereum a construit un écosystème DeFi solide avec 86,69 milliards de dollars, contre 7,49 milliards pour Bitcoin. Le réseau Bitcoin demeure limité en termes de transactions par seconde (tps). Donc, cela équivaut à environ 7 tps contre 20 tps pour Ethereum.

Une solution Layer 2 pour la scalabilité

Bitcoin Hyper est conçu pour résoudre ces problèmes de scalabilité. Il utilise une solution Layer 2 afin d’offrir des transactions quasi-instantanées et de permettre l’exécution de contrats intelligents, similaires à Ethereum. En intégrant un pont Canonical et une machine virtuelle Solana (SVM), Bitcoin Hyper pourrait propulser Bitcoin vers des performances modernes et réduire les frais de transaction.

Bitcoin Hyper et son token natif $HYPER

Le projet Bitcoin Hyper repose sur son token natif, $HYPER. Ce dernier facilite les transactions inter-chaînes avec Bitcoin, Ethereum et Solana, tout en réduisant les frais. En plus de cela, $HYPER peut être mis en jeu avec un rendement de 106 % APY, offrant des droits de gouvernance aux détenteurs.

Bitcoin Hyper is designed to break through Bitcoin’s core limitations. ⚠️ By integrating the Solana Virtual Machine (SVM), it brings fast, scalable smart contracts to the Bitcoin ecosystem. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/nquobxZ2on — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 17, 2025

La prévente de Bitcoin Hyper : une occasion en or

La prévente de Bitcoin Hyper est actuellement ouverte à 0,012745 $ par token. Le lancement de la solution Layer 2 pourrait faire grimper le prix à 0,32 $. Ainsi, il présente un potentiel de gains de 2 400 %.

Avec plus de 10,3 millions de dollars levés, Bitcoin Hyper bénéficie d’un solide soutien pour atteindre de nouveaux sommets.

Pourquoi s’intéresser à Bitcoin Hyper ?

Bitcoin Hyper a le potentiel de redéfinir la scalabilité et la programmabilité de Bitcoin. De ce fait, il rivalise avec Ethereum. Avec la position supérieure du Bitcoin, Bitcoin Hyper aura un rôle crucial dans l’avenir de la crypto.

Investissez en prévente avant que le prix n’enregistre une forte hausse !

Découvrez Bitcoin Hyper

Source : Bitcoin Hyper

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.