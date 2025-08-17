Bitcoin Hyper : prévente en folie, un potentiel x100 avec 10M$ levés

Pour Résumer

La prévente de Bitcoin Hyper a levé 10 millions de dollars et attire à la fois petits investisseurs et institutionnels.

Le projet repose sur un modèle de sécurité basé sur la blockchain Bitcoin, avec des solutions comme le staking à rendement élevé.

En se concentrant sur un écosystème Bitcoin robuste, Bitcoin Hyper promet de révolutionner le développement d’applications décentralisées.

Le prix de Bitcoin Hyper

Actuellement, le prix de la prévente est de 0,012625 $ par token. Bitcoin Hyper est un réseau de couche 2 pour Bitcoin, utilisant la machine virtuelle Solana. Ainsi, il permet les smart contracts, le DeFi, les NFT, les jeux et les meme coins, tout en ancrant la sécurité à la blockchain Bitcoin.

Un modèle basé sur Bitcoin pour la sécurité

Bitcoin Hyper repose sur un pont canonique qui verrouille les BTC sur la couche 1. De ce fait, cela crée des BTC enveloppés pour la couche 2. D’ailleurs, ce système utilise une solution de type ZK-rollup pour garantir la finalité des transactions.

Cette approche permet une plus grande flexibilité tout en maintenant une sécurité robuste, héritée de la blockchain Bitcoin.

Staking avec rendement annuel attractif

Le staking est activé dans le cadre de cette prévente. Par conséquent, il offre un rendement annuel allant de 119 % à 130 %. Plus de 400 millions de tokens ont déjà été mis en staking. Les investisseurs bénéficient ainsi d’incitations supplémentaires pendant la phase de prévente.

Le projet se concentre sur la création d’un écosystème pour les applis basées sur Bitcoin. L’objectif est d’offrir une plateforme solide pour le développement de solutions décentralisées tout en tirant parti de la sécurité de Bitcoin. Ce modèle attire l’intérêt de nombreux participants qui suivent de près les évolutions des réseaux de couche 2 et souhaitent participer dès les premières étapes.

Une prévente en forte croissance

Le financement de Bitcoin Hyper est soutenu par des contributions importantes, avec des acheteurs à la fois de détail et institutionnels. La prévente est encore en cours, attirant un large public intéressé par le potentiel des solutions basées sur Bitcoin.

Un avenir prometteur pour Bitcoin Hyper

Avec des incitations de staking élevées et un modèle axé sur Bitcoin, Bitcoin Hyper offre un potentiel de croissance impressionnant. Le réseau cherche à révolutionner l’écosystème de Bitcoin tout en permettant l’intégration de nouvelles technologies comme le DeFi et les NFT.

La prévente de Bitcoin Hyper représente une occasion unique pour les investisseurs recherchant des solutions innovantes basées sur Bitcoin. Avec un modèle sécurisé, des rendements attractifs et un fort potentiel de croissance, le projet séduit un large éventail de participants. Le succès de cette prévente pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les applis Bitcoin.

Source : Bitcoin Hyper

