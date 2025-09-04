Pump.fun : 2,55 millions $ en 24 heures, le boom crypto continue

Pour Résumer

Pump.fun génère 2,55 millions $ en 24h et se plaçant juste derrière Tether et Circle.

Le modèle économique dynamique et le lancement rapide de tokens fidélisent les créateurs.

Le projet Ascend garantit la pérennité de l’écosystème renforçant la stabilité des tokens.

Une plateforme crypto qui génère des millions

En l’espace de 24 heures, Pump.fun a accumulé 2,55 millions de dollars de revenus. Cela dépasse des plateformes comme Hyperliquid, qui a récolté 2,23 millions sur la même période. Avec un total de 784,56 millions de dollars de revenus cumulés, Pump.fun se place juste derrière les géants comme Tether et Circle.

Qu’est-ce qui explique un tel succès ?

Le modèle économique de Pump.fun permet à la plateforme de se démarquer. Cela inclut un lancement rapide de tokens et un système de frais dynamiques. Les créateurs trouvent une réelle valeur dans ce système. Par ailleurs, cela stimule la croissance de la communauté.

Avez-vous envisagé d’investir dans ce secteur en pleine expansion ? Prévoyez-vous d’observer les résultats un peu plus longtemps ?

Project Ascend : direction un écosystème pérenne



Le véritable moteur de cette croissance impressionnante est l’initiative Project Ascend. Elle a été lancée le 2 septembre dernier. En introduisant un modèle de frais dynamiques, ce projet vise à rendre l’écosystème de Pump.fun plus durable.

Dû à son système de capitalisation de tokens, les frais pour les créateurs diminuent. Ainsi, cela permet de contrer les comportements spéculatifs et de récompenser les projets solides. C’est une approche qui permet à Pump.fun :

D’offrir un environnement plus fiable pour les créateurs ;

pour les créateurs ; D’éviter les pump-and-dump.

Le projet est un atout majeur pour attirer de nouveaux investisseurs.

La croissance rapide et la fidélisation des utilisateurs

Pump.fun connaît une forte croissance, notamment avec ses 72 082 détenteurs uniques de tokens PUMP. Ce chiffre démontre clairement que l’engouement des investisseurs par rapport à la plateforme ne cesse d’augmenter. Le taux d’utilisateurs est de plus en plus nombreux.

Les rachats réguliers de tokens renforcent cette dynamique tout en réduisant l’offre disponible. Alors, ils servent aussi à booster la demande. Ce mécanisme contribue à la stabilisation du marché et au soutien de la valorisation des tokens. En 24 heures, près de 28 000 tokens ont été lancés sur Solana via Pump.fun, ce qui en fait un acteur incontournable du secteur des memecoins.

Est-ce le moment pour vous de rejoindre cette communauté en plein essor ? Attendez-vous une opportunité plus propice pour faire partie de l’aventure Pump.fun ?

Par exemple, WEPE profite pleinement de cette dynamique. Il fait partie des memecoins basés sur Solana qui ont un fort afflux d’utilisateurs. Le regain de popularité de Pump.fun et ses succès renforcent l’attrait des tokens WEPE. De ce fait, cela transforme la plateforme en un acteur majeur dans le secteur.

Découvrez dès maintenant WEPE

Pump.fun en pleine ascension

Grâce à son modèle unique, Pump.fun s’impose comme un investissement incontournable.

Si vous êtes un passionné de memecoins et que vous n’avez pas encore franchi le pas, ce n’est pas grave. Les résultats actuels devraient vous inciter à y réfléchir sérieusement !

