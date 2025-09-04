L’Ukraine lance la légalisation de la crypto avec une loi fiscale ambitieuse

Pour Résumer

L’Ukraine pose les jalons d’un cadre crypto légal.

Fiscalité à 23 % du profit avec bonification la première année.

Une politique stratégique pour attirer les investisseurs et financer le pays.

Une réforme fiscale qui épouse la guerre économique

Ce mercredi, la Verkhovna Rada a franchi une étape majeure en validant la première lecture d’un projet de loi visant à légaliser et à taxer les actifs numériques.

La mesure, adoptée avec 246 voix pour introduit un modèle fiscal précis : 18 % d’impôt sur les gains, 5 % supplémentaires destinés à financer l’armée et une taxe temporaire de 5 % sur les conversions en monnaie fiduciaire durant la première année.

C’est un cadre clair en puissance, destiné à structurer une économie crypto déjà florissante : l’Ukraine figure au 8e rang mondial en matière d’adoption selon Chainalysis.

Cette taxation combinée à 23 % s’appuie sur la recommandation publiée en avril par les autorités financières du pays. Elle exclut les transactions de crypto à crypto et celles impliquant les stablecoins, adoptant une orientation plus favorable que certains régimes observés à l’international.

Le projet renseigne l’intention de créer un environnement légal stable, capable de transformer un usage informel en pilier macroéconomique. Une stratégie de professionnalisation audacieuse, qui intervient alors que les cryptoactifs représentent un vecteur majeur d’évasion, de transfert et d’épargne pour les citoyens.

Un signal fort pour l’économie et les acteurs privés

Mais il semble que ce tournant législatif ne vise pas qu’à récupérer de la fiscalité. Et en effet, on parle d’un gain potentiel de 10 milliards d’euros pour le gouvernement ukrainien. Mais au-delà de ces chiffres énormes, ce texte redéfinit surtout le statut juridique des cryptos en Ukraine.

La question de l’autorité qui sera chargée du dossier reste ouverte. Le projet évoque deux options : confier ce rôle à la Banque Nationale d’Ukraine ou à la Commission nationale des valeurs mobilières. Le choix final devrait être précisé lors du second vote.

Ce point est crucial pour garantir l’efficacité de la loi et instaurer la confiance. Il influencera directement la crédibilité future du système. Il déterminera aussi sa capacité à encadrer, contrôler et protéger la dynamique émergente autour des cryptomonnaies.

Parmi les acteurs économiques, le ton est favorable. Volodymyr Nosov, PDG de WhiteBIT, voit dans cette initiative un levier de modernisation du marché et une opportunité pour rapatrier des fonds liés à des cryptos détenus à l’étranger. Autrement dit, l’État offre un espace légal crédible là où régnait auparavant une zone grise, voire de l’illégalité technique.

Bien entendu, il reste encore des ajustements à venir. Le député Zhelezniak l’a rappelé : de nombreuses modifications sont attendues avant la seconde lecture. Mais le fond a déjà été posé.

Pour les millions d’Ukrainiens qui utilisent quotidiennement les cryptoactifs, cette loi peut marquer la naissance d’un véritable écosystème institutionnel, capable de tenir tête à tout en Europe de l’Est.

