Metaplanet s’endette de 130M$ pour acheter encore plus de Bitcoin

Metaplanet a tiré 130M$ supplémentaires sur sa ligne de crédit garantie par Bitcoin, portant son endettement à 230M$ alors que le BTC évolue autour de 87 000 dollars.

La société combine dette court terme et actions préférentielles pour maximiser son levier, malgré une perte latente d’environ 20%.

Elle poursuit un pari façon « MicroStrategy japonais », rentable si le BTC rebondit mais dangereux en cas de baisse prolongée.

Un nouveau prêt garanti par le Bitcoin de Metaplanet

Metaplanet explique avoir exécuté vendredi un nouveau tirage de 130 millions de dollars sur une facilité de crédit déjà annoncée. Cette ligne, plafonnée à 500 millions de dollars, lui permet de lever de la liquidité à court terme en nantissant son Bitcoin comme collatéral.

Avec cette opération, le montant total déjà tiré passe à 230 millions de dollars, contre 100 millions au 31 octobre. Autrement dit, la société a plus que doublé son endettement garanti par BTC en quelques semaines, alors que le marché reste chahuté autour de 87 000 dollars.

Metaplanet has borrowed another $130M under their $500M credit facility, bringing the total to $230M. They will use those funds for: 1. Additional Bitcoin purchases

2. Expansion of their income generation business

3. Share repurchases Their current mNAV is 0.96x, so I assume… pic.twitter.com/j4fBRalT2b — Ragnar (@RoaringRagnar) November 25, 2025

Metaplanet reconnaît explicitement le principal risque de cette stratégie : si le prix du Bitcoin baisse trop, la société peut être confrontée à des appels de marge ou devoir rajouter du collatéral.

Une stratégie en deux temps : dette à court terme et actions préférentielles

Ce nouveau prêt illustre bien le montage financier que Metaplanet met en place pour doper sa stratégie Bitcoin. La société ne se contente pas d’une ligne de crédit, elle déploie deux canaux distincts pour se financer.

D’un côté, la facilité de 500 millions de dollars lui offre une source flexible de cash, activable à la demande, avec le BTC comme garantie.

Cette enveloppe sert à trois choses : acheter plus de Bitcoin, alimenter un programme de génération de revenus sur ses BTC (yield, produits dérivés, prêts) et, si besoin, financer des rachats d’actions sans émettre de nouveaux titres ordinaires.

En parallèle, Metaplanet prépare une levée de 135 millions de dollars en actions préférentielles de Classe B, perpétuelles. Ce financement ressemble beaucoup plus à du capital de long terme.

Les investisseurs qui souscrivent ces actions reçoivent un coupon annuel fixe, disposent d’une option de conversion en actions classiques et peuvent, selon certaines conditions, être rachetés par la société.

Ce duo dette à court terme et equity hybride à long terme montre que Metaplanet cherche à maximiser l’effet de levier sur son bilan.

Des pertes latentes proches de 20 %, mais une stratégie toujours « HODL »

Cette agressivité surprend, car Metaplanet n’est pas en plus-value sur sa position globale. La société a acheté son Bitcoin à un prix moyen d’environ 108 036 dollars. Avec un BTC autour de 87 000 dollars, la perte latente tourne autour de 20 %.

Malgré ce rouge comptable, le discours officiel ne bouge pas. Le directeur de la stratégie Bitcoin, Dylan LeClair, a rappelé sur X que la société « HODL » et n’a pas l’intention de céder ses réserves.

We are HODLing. ✊ — Dylan LeClair (@DylanLeClair) November 21, 2025

Aux yeux de Metaplanet, cette baisse prolongée reste une phase de cycle et non la remise en cause de la thèse long terme.

Dans la communauté, certains observent aussi le timing. Le tirage de ce nouveau prêt coïncide avec une chute du BTC vers 82 000 dollars.

Plusieurs commentateurs y voient la marque d’un « buy the dip » assumé, une façon de transformer une correction en opportunité de renforcer le bilan en Bitcoin à prix réduit.

Le pari risqué d’un « MicroStrategy japonais »

Sur le fond, Metaplanet s’inscrit dans la lignée de MicroStrategy : utiliser le bilan d’une société cotée pour faire levier sur une conviction Bitcoin maximaliste.

La différence, c’est que le groupe japonais pousse très tôt le curseur du crédit garanti directement par le BTC, alors même que sa position est en perte latente.

Tant que le cours reste au-dessus des niveaux jugés confortables par ses prêteurs, la stratégie peut fonctionner. Le crédit fournit du cash, le cash sert à acheter du Bitcoin, la hausse future attendue du BTC doit, à terme, couvrir le coût de la dette et offrir un surplus de valeur aux actionnaires.

En revanche, si le prix du Bitcoin s’enfonce bien en dessous de la zone d’achat moyenne et des seuils de collatéral, le levier peut se retourner.

Aux investisseurs de décider si Metaplanet est en train de construire un véhicule d’exposition hyper efficace à un futur bull market, ou si la société s’enferme dans une mécanique de levier qui ne pardonnera pas en cas de bear market prolongé.

