Pour Résumer

QNB adopte Kinexys pour paiements USD transfrontaliers.

Blockchain JPMorgan supprime lenteur du réseau SWIFT.

Modernisation bancaire accélérée au Moyen-Orient.

Comment QNB révolutionne ses paiements en dollars grâce à la blockchain ?

QNB substitue un besoin urgent : accélérer les paiements transfrontaliers de ses clients corporate. SWIFT est lent, coûteux et opaque pour les virements en dollars. Chaque intermédiaire ajoute des frais et des délais aux paiements transfrontaliers.

Un virement en USD peut prendre quelques jours ouvrables. Pour les entreprises internationales, ce délai est un frein à la trésorerie. Kinexys, la blockchain privée de JPMorgan, supprime ces frictions.

QNB est la première banque qatarienne à adopter Kinexys pour ses paiements en USD. Les virements sont instantanés, 24h/24 et 7j/7. Cette disponibilité permanente dépasse les horaires des banques traditionnelles. Ainsi, les fuseaux horaires ne bloquent plus les paiements urgents.

According to Bloomberg, Qatar National Bank (QNB Group) has adopted JPMorgan’s blockchain platform to process US dollar corporate payments for its Qatar-based bank. With the integration of JPMorgan’s Kinexys Digital Payments system, QNB can now handle USD payments for local… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 29, 2025

Les fonds sont traçables en temps réel, avec visibilité complète. Les risques opérationnels et les enquêtes manuelles sont fortement réduits. Les délais et les coûts de traitement sont également diminués. Les entreprises qataries deviennent plus efficaces et plus réactives.

QNB renforce son leadership technologique dans la région MENA. Cette étape marque une avancée dans la digitalisation des paiements du Golfe.

Kinexys : la technologie blockchain de JPMorgan qui séduit la finance mondiale

Kinexys est une blockchain privée pour les règlements interbancaires rapides et sécurisés. Elle ne se contente pas de déplacer de l’argent. Elle organise les paiements institutionnels sur la blockchain.

La plateforme respecte les normes réglementaires strictes du secteur bancaire. Elle combine rapidité, sécurité et conformité. À l’inverse des blockchains publiques, Kinexys propose une gouvernance définie et un accès restreint. Seules les institutions financières vérifiées peuvent rejoindre le réseau.

Ce contrôle est essentiel pour les grandes banques mondiales. Kinexys repose sur un jeton de dépôt adossé à une monnaie fiduciaire. Ce jeton se déplace directement sur la blockchain, sans les intermédiaires habituels. Les paiements sont « on-chain », rapides et sécurisés. La monnaie numérisée permet des transferts instantanés entre membres du réseau.

Depuis son lancement, Kinexys a traité plus de 1,5 billion de dollars. Son volume quotidien dépasse les 2 milliards de dollars. Son adoption massive témoigne de sa fiabilité. Des banques comme DBS, BNP Paribas et Saudi National Bank l’emploient désormais. Même Siemens a payé des titres tokenisés via la première version d’Onyx.

En plus des paiements, Kinexys représente une solution blockchain robuste pour la finance mondiale. JPMorgan explore actuellement d’autres cas d’usage du jeton de dépôt, notamment via des tests sur le réseau Base.

Quel futur pour les paiements transfrontaliers : le Golfe, nouveau moteur de l’adoption blockchain ?

L’initiative de QNB agit comme catalyseur pour toute la région MENA. Elle s’appuie sur une technologie déjà adoptée par huit grandes institutions financières.

QNB alimente une dynamique régionale de modernisation des paiements numériques. Le Golfe Persique veut devenir un hub financier et technologique mondial. Il joue un rôle clé dans l’adoption de la blockchain bancaire.

Kinexys dépasse le cadre du dollar américain. La plateforme prend aussi en charge l’euro (EUR) et la livre sterling (GBP). Elle pourrait intégrer d’autres devises internationales dans un avenir proche. Cette capacité multidevise renforce son influence mondiale. Elle standardise l’efficacité des transferts pour les grandes entreprises.

La décision de QNB améliore sa compétitivité sur les marchés internationaux. Elle positionne le Qatar comme centre d’innovation bancaire régional. La question n’est plus “si” la blockchain sera adoptée. Elle devient “quand” elle deviendra le standard universel des paiements interbancaires.

À quelle vitesse cette adoption va-t-elle s’étendre ?

QNB choisit Kinexys pour ses paiements en dollars. C’est une avancée majeure pour les paiements internationaux. La finance traditionnelle s’allie enfin à la technologie blockchain. Les entreprises gagnent en rapidité, efficacité et transparence.

Le secteur bancaire régional entre dans une nouvelle ère. La blockchain institutionnelle devient un outil concret, plus un test. La vraie question : à quelle vitesse cette adoption va-t-elle s’étendre ? Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les prochains terrains d’expansion.

