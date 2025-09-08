Pour Résumer

Le Nasdaq a soumis une proposition à la SEC pour permettre la cotation et le trading d’actions et d’ETF sous forme tokenisée, intégrant ainsi la blockchain dans les marchés financiers traditionnels.

Cette initiative vise à offrir aux investisseurs les mêmes droits et privilèges qu’avec les titres classiques tout en modernisant l’accès aux marchés.

Si la SEC approuve le projet, les premières transactions tokenisées pourraient avoir lieu dès le troisième trimestre 2026, ouvrant une nouvelle ère pour les titres financiers aux États-Unis.

Le Nasdaq veut ouvrir la voie aux actions tokenisées

Le Nasdaq a soumis une proposition à la SEC le 8 septembre 2025 afin de permettre la cotation et le trading d’actions et d’ETF sous forme traditionnelle ou tokenisée.

Si cette réforme est validée, elle marquera la première fois que des titres tokenisés seront échangés sur une grande bourse américaine, intégrant ainsi la blockchain au cœur du système financier traditionnel.

Une proposition historique déposée auprès de la SEC

Le 8 septembre 2025, le Nasdaq a déposé une demande de modification de ses règles auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). L’objectif est de permettre aux investisseurs de négocier des actions et des ETF non seulement sous leur forme traditionnelle, mais aussi sous une version tokenisée.

Les titres tokenisés seraient inscrits sur le même registre d’ordres que les titres classiques. Ils suivraient également les mêmes règles de priorité d’exécution.

Ainsi, un investisseur pourrait acheter une action d’Apple ou un ETF du Nasdaq, soit dans sa forme classique, soit dans sa version tokenisée, sans différence de traitement.

Le Nasdaq prône une règle fondamentale : les droits et avantages des actifs tokenisés doivent être alignés précisément avec ceux des actifs conventionnels.

Autrement, ces titres seraient perçus comme des instruments financiers séparés. Cette directive a pour but de créer un cadre précis et d’apaiser les investisseurs institutionnels.

La tokenisation face aux défis du marché

L’initiative du Nasdaq intervient alors que plusieurs plateformes proposent déjà des produits similaires. Ces offres donnent souvent une exposition économique aux actions américaines, mais elles ne permettent pas une vraie détention des titres sous-jacents.

Le Nasdaq met en évidence cette distinction pour se différencier et fournir aux investisseurs une protection accrue.

Si la proposition reçoit l’aval de la SEC, cette avancée pourrait révolutionner l’accès des investisseurs aux marchés. Elle répond également à une demande grandissante pour des produits basés sur la technologie blockchain.

Cette technologie est perçue comme un outil de mise à jour et de transparence.

Cependant, la réalisation de cela repose sur un facteur essentiel : l’infrastructure technique.

Le Depository Trust Company (DTC), un acteur majeur dans la compensation et le règlement des titres aux États-Unis, doit achever l’élaboration de son système avant que les premières transactions tokenisées puissent s’effectuer.

Selon le calendrier prévu, les premiers échanges pourraient commencer dès le troisième trimestre 2026.

Vers une convergence entre finance traditionnelle et blockchain

La proposition du Nasdaq s’inscrit dans un cadre plus large de réformes réglementaires. La SEC a récemment intégré différentes initiatives liées aux actifs numériques à son programme.

Elle envisage spécifiquement l’idée de permettre le commerce de cryptomonnaies sur les marchés boursiers nationaux.

Cette approche illustre une intention de modifier les règles en fonction des progrès financiers et des exigences des investisseurs.

L’adoption de la tokenisation par un acteur majeur comme le Nasdaq pourrait stimuler l’ensemble du secteur. D’autres bourses pourraient suivre cet exemple. Cette tendance accélérerait la convergence entre la finance traditionnelle et les technologies décentralisées.

La tokenisation présente des opportunités jamais vues auparavant pour les investisseurs. Elle autorise le découpage des titres, rendant de ce fait certaines actions onéreuses plus abordables.

La blockchain a pour effet d’automatiser les transactions, ce qui peut augmenter la liquidité et réduire les délais de règlement.

Toutefois, des obstacles demeurent. La protection contre les cybermenaces, la gestion des chaînes de blocs et l’adhésion aux normes restent des sujets délicats. L’ambition est de procurer davantage de souplesse et d’efficacité tout en maintenant la stabilité des marchés financiers.

Une étape décisive pour l’avenir des marchés

L’action du Nasdaq constitue un repère symbolique dans l’intégration de la blockchain dans les structures financières traditionnelles.

Si la proposition reçoit le feu vert de la SEC, nous entrerons dans une nouvelle phase où les investisseurs auront la possibilité de sélectionner indifféremment entre des titres traditionnels et des titres tokenisés, sans différence en termes de droits.

Ce projet démontre également l’accélération de l’innovation sur les marchés américains, à mesure que la demande internationale pour des actifs numériques et tokenisés continue d’augmenter.

À long terme, cette démarche pourrait établir de nouveaux standards sur les marchés financiers, transformant la tokenisation d’une simple expérimentation marginale en un élément central du système boursier.

